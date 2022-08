Dobré ráno: Slovenský kardinál, ktorý naštartoval kariéry dvoch pápežov

Kto to bol kardinál Jozef Tomko.

Bol najvyššie postaveným Slovákom vo Vatikáne, stál pri štarte kariér budúcich pápežov Jána Pavla II. aj Benedikta XVI., dokonca sa špekulovalo o jeho vlastnom pápežstve.

Kardinál Jozef Tomko sa však spája aj s príbehom emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.

Kto to kardinál Tomko bol, aký mal vplyv vo Vatikáne i na Slovensku? A bude mať Slovensko nárok na ďalšieho kardinála?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

