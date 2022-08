Najpravdepodobnejší scenár je podľa Sulíka demisia ministrov SaS

SaS chce, aby súčasná koalícia dovládla, pretože nepodporujú predčasné voľby.

BRATISLAVA. SaS počíta s každou alternatívou riešenia koaličnej krízy.

Najpravdepodobnejšia je podľa slov šéfa strany Richarda Sulíka demisia ministrov zo SaS na konci augusta. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sulík je tiež prekvapený, že strana je vystavená toľkým útokom a klamstvám. Tvrdí, že podpredseda hnutia Republika Miroslav Suja, minister obrany a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jaroslav Naď a predseda strany Život Tomáš Taraba evidentne a preukázateľne klamú. Sulík o tom informoval na tlačovej besede.

Sulík vyvrátil, že by sa so Sujom niekedy stretol. „Nemám naňho ani telefónne číslo a len párkrát som ho videl v parlamente," tvrdí predseda SaS, ktorý ďalej priznal, že ho nemilo prekvapil Jaroslav Naď.

„Vycucal si z prsta, že som na stretnutí s premiérom Hegerom (OĽaNO) a so šéfom prieskumnej agentúry AKO Václavom Hříchom presviedčal premiéra na predčasné voľby," povedal Sulík.

Podotkol, že na spomínanom stretnutí sa okrem nich zúčastnil aj štátny tajomník Ján Oravec, ktorý tam bol práve preto, aby sa informácie z podobných stretnutí neprekrúcali.

Predseda SaS sa ohradil aj voči informácii, ktorú šíri Tomáš Taraba. Ten tvrdí, že Sulík telefonuje rôznym poslancov, aby ich presvedčil na odchod lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča. „To je ďalší výmysel, poslanec Taraba by mohol vážiť slová," uviedol predseda SaS, ktorého nakoniec ,dorazilo´ varovanie predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šípoša.

„Varoval nás pred spoluprácou s fašistami. Práve OĽaNO s fašistami prelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Po tomto sme si v strane povedali ,dosť a stačilo´. Nebudeme súčasťou divadla," konštatoval. Ďalej uviedol, že Igor Matovič je jediný, kto aktívne pracuje s fašistami.

Na záver predseda SaS opäť zopakoval, že koncom augusta opustia vládu, ak neodíde líder OĽaNO.

„My nie sme prilepení na svoje stoličky. Ak Matovič je a bude ťahať vládu a krajinu ku dnu, nech nesú zodpovednosť tí, ktorí mu v tomto asistujú," uviedol. „Keď budeme takýmto vládnutím pokračovať, v termíne riadnych volieb sa Robert Fico triumfálne vráti tam, kde predtým bol, a to nechceme my ani oni. V OĽaNO sa musia rozhodnúť, ako to bude ďalej," doplnil Sulík.

Avšak priznal, že SaS chce, aby súčasná koalícia dovládla, pretože nepodporujú predčasné voľby.