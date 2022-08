Verejnosť sa môže rozlúčiť so zosnulým kardinálom Tomkom v Bratislave

V hlavnom meste bude rozlúčka s Tomkom v piatok a v sobotu.

BRATISLAVA. Verejnosť sa môže so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčiť v piatok od 9. do 12. hodiny v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Po 12:00 sa uskutoční svätá omša. Celebrovať ju bude predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Na rozlúčke sa v piatok dopoludnia zúčastnia aj prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kollár a premiér Eduard Heger.

V katedrále bude k dispozícii aj kondolenčná kniha.

Rozlúčka sa v hlavnom meste bude konať aj v sobotu, a to rovnako v čase od 9. do 12. hodiny. Svätá omša bude takisto o 12:00, hlavným celebrantom bude opäť Zvolenský. Koncelebrovať by mali napríklad žilinský biskup Tomáš Galis a Vladimír Fekete, biskup Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan.

Rozlúčka s kardinálom Tomkom vo Vatikáne

Vo Vatikáne sa s Tomkom rozlúčili vo štvrtok. Zádušnej svätej omši v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedal za účasti pápeža Františka, čelných predstaviteľov Svätej stolice, slovenského biskupského zboru a diplomatických predstaviteľov dekan kardinálskeho kolégia, kardinál Giovanni Battista Re.

Svätý Otec sa zúčastnil na celej slávnosti a osobne viedol záverečný obrad posledného odporúčania a rozlúčky. Následne vo štvrtok popoludní previezli pozostatky Tomka na Slovensko.

Kardinála Tomka pochovajú v Košiciach

Veriaci sa s Tomkom budú môcť rozlúčiť aj v nedeľu a v pondelok v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok 16. augusta so začiatkom o 11:00. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Tomko bude pochovaný v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku.

Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok vo svojom byte v Ríme, kde sa oňho starali Milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul (satmárky). Tomko je najstarším členom kardinálskeho zboru a jediným slovenským kardinálom.