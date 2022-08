Pričinil sa o rozvoj dobrého mena Slovenska, ústavní činitelia si uctili kardinála Tomka

V Bratislave sa lúčia so zosnulám kardinálom Jozefom Tomkom.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová si dnes krátko po 11:00 v Katedrále sv. Martina uctila pamiatku zosnulého kardinála Jozefa Tomka. Po príchode na pietne miesto priniesla kyticu kvetov, ktoré položila na rakvu zosnulého kardinála a následne sa podpísala do kondolenčnej listiny.

Zosnulý kardinál Tomko bol podľa Zuzany Čaputovej veľkou duchovnou osobnosťou, ktorá urobila veľa pre univerzálnu cirkev, ale aj človekom, ktorý sa vždy veľmi živo zaujímal o súčasnosť i budúcnosť Slovenska.

Hlava štátu si zaspomínala aj na to, ako sa s ním stretla pred necelými dvomi rokmi vo Vatikáne v jeho byte, kde sa rozprávali najmä o Slovensku, ale potešil sa aj debate o jeho obľúbenom športe – futbale.

„Bol to skvelý diplomat a človek, ktorý požíval dôveru štyroch pápežov a Slovensku bude chýbať. Je to pre nás veľká strata,“ uviedla Zuzana Čaputová na krátkom brífingu pred bratislavskou Katedrálou sv. Martina.

Prezidentka tiež vyjadrila úprimnú sústrasť nielen jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, pretože je to pre všetkých veľká strata. „Ako som povedala, bola to veľká osobnosť, ale to, čo z neho bolo vždy cítiť, bola veľká ľudskosť a empatia,“ uviedla na záver k osobe zosnulého kardinála.

Okrem prezidentky si prišiel kardinála Tomka uctiť aj premiér Eduard Heger. Povedal, že kardinál Tomko nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza, keď pôsobil ako cirkevný predstaviteľ vo Vatikáne.

Premiér vyhlásil, že kardinál sa pričinil k rozvoju cirkvi a dobrého mena Slovenska.

„Bol to muž pokorný, muž múdry, muž, ktorý nosil Slovensko v srdci. Bol to muž plný lásky. Prosím, dovoľte, aby jeho odkaz znel medzi nami, pustime ho do svojho vnútra, nechajme sa ním inšpirovať, pretože vieme, že veľkosť, ktorú dosiahol, prišla práve skrze pokoru, lásku a tvrdú prácu," povedal Heger.

Dodal, že kardinál je veľkým vzorom pre Slovensko a pre budúce generácie.