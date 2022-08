Ako sa z vyhoretej slovenskej dediny stal svetový unikát

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Vo svojom knižnom debute sa Američan vracia na stredné Slovensko

Začiatkom deväťdesiatych rokov Christopher Shaffer z Alabamy okúsil jazdu starou škodovkou aj pohostinnosť Slovákov: Instead of Prague, American ended up in central Slovakia. He has no regrets

2. Britský denník píše o slovenskej rarite, Kanada spomína na slovenských usadlíkov

Tipy ako stráviť víkend nájdete v týždennom prehľade Spectacular Slovakia: UK daily has noticed wonderful Slovak train

3. V zrúcanine hradu objavili prvú mincu z čias, keď hrad slúžil ako príležitostné väzenie

Tento a iné objavy budú vystavené v prievidzskom múzeu: Archaeology dig unearths secrets of Sivý Kameň castle

4. Najdrahšia krajina v EÚ? Štatistiky nehovoria o Slovensku pravdu

Problém so štatistikami nevznikol v Bruseli, ale v Bratislave: The most expensive country in the region? Data do not match Slovakia's reality

5. Prejdite si Horehronie na bicykli po Zelenej stuhe

Nová cyklotrasa spája dve horehronské dediny a je súčasťou najdlhšej cyklotrasy v banskobystrickom regióne, Zelenej stuhy: Conquer the longest cycling route in the Banská Bystrica region

6. Pri Poprade archeológovia usilovne pracujú. Za mesiac objavili tisícky artefaktov

Výskum začal iba minulý rok: 3,000 artifacts in less than month: Locality near Poprad keeps archaeologists busy

7. V Ríme zomrel posledný slovenský kardinál

Jozef Tomko mal 98 rokov. Jeho nasledovník je v nedohľadne: Slovak Cardinal Jozef Tomko dies

8. Heger si vybral menšinovú vládu. Záchranné koleso mu môže podať iba Matovič

Vláda Eduarda Hegera sa o pár týždňov rozpadne, ak Igor Matovič nezmení názor na poslednú chvíľu: PM Heger’s reluctance to fire his party boss comes at a price

9. Slovák vedie tím vedcov, ktorí objavujú tajné miestnosti

Ich vedecká metóda môže pomôcť pri odkrývaní tajomstiev pyramíd: Are there hidden chambers in the Pyramids? Slovaks could help find them

10. Čičmanské chalúpky sú pekné iba preto, lebo dedinčania chceli vyhrať súťaž

Rajecká dolina ponúka saunové rituály, ukrýva budzogáň a láka turistov na Kľak s neskutočným výhľadom: Nature, culture, and luxury all in one valley

