Vyšetrovateľ obvinil poslanca Sme rodina Linharta z troch prečinov

Polícia sa zatiaľ k prípadu nebude vyjadrovať.

NITRA. Policajný vyšetrovateľ z Komárna obvinil poslanca Sme rodina Patricka Linharta z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej sa polícia zatiaľ k prípadu nebude vyjadrovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Aktuálne prebiehajú procesné úkony," skonštatovala. Na prípad upozornila televízia Markíza.

Poslanec Linhart v októbri 2020 zverejnil status na sociálnej sieti, kde obvinil z napadnutia policajta. Tvrdil, že policajta upozornil, že nemá rúško, na čo ten zareagoval fyzickým útokom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Inšpekcia začala stíhanie v súvislosti s napadnutím poslanca Linharta Čítajte

Linhart podal na zasahujúceho policajta trestné oznámenie, ktorým sa začal zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Rezort vnútra potvrdil, že vo veci nebola naplnená skutková podstata trestného činu.

Za porušenie nariadenia o etickom kódexe bolo voči policajtovi vedené disciplinárne konanie. Policajt následne podal na poslanca trestné oznámenie za krivé obvinenie.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár sa podľa svojich slov nechce do prípadu starať. Označil to za súkromnú "strkanicu" Linharta s policajtom.

"Nech si to vyriešia sami, nech to riešia súdy alebo polícia, alebo prokuratúra," reagoval pred novinármi. Poznamenal, že každá strana má niekoho obvineného. "Myslím si, že je to zlá vizitka pre slovenskú politiku, ale platí to paušálne pre všetky politické strany," dodal.

Kollár tiež povedal, že každý je zodpovedný sám za seba. "Keď urobil 'prúser' a súd ho odsúdi, tak stratí mandát, a pokiaľ je to vymyslená hlúposť, súd ho oslobodí. Nemusím sa hanbiť za niekoho, kto bude oslobodený na súde," povedal o Linhartovi.

Kollár zároveň kritizoval to, že sa opäť vyskytla situácia, keď o obvinení vedia skôr novinári ako daný občan.