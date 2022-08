Dobré ráno: Matovič sa cíti byť premiérom, predčasné voľby sú stále pravdepodobnejšie

Je rozhodnuté o odchode SaS?

Igor Matovič vyhlasuje, že bude ministrom financií aj v septembri, Richard Sulík už hovorí o bývalých koaličných partneroch, Boris Kollár pred menšinovou vládou preferuje predčasné voľby a premiér Eduard Heger sa stále nevzdal predstavy o štvorkoalícii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O tom, ako ovplyvnili koaličnú krízu piatkové rokovania a či sa máme naozaj pripraviť na predčasné voľby, sa Ľubica Melcerová rozprávala s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Zdroje zvukov: TASR, TA3

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Poslanca Sme rodina Patricka Linharta obvinili pre krivú výpoveď, krivú prísahu a ohováranie. Po incidente z konca roka 2020 poslanec podal trestné oznámenie na policajta, ktorý teraz podľa informácií televízie Markíza podal na Linharta trestné oznámenie za krivé obvinenie. Poslanec Sme Rodina tvrdí, že nevie, že by čelil obvineniu.

Ceny potravín aj naďalej rekordne stúpajú. V júli to bolo medziročne už o necelých 20 percent. Najviac sa to týka mäsa, pečiva a tukov.

Polícia identifikovala údajného útočníka, ktorý v piatok dobodal britského spisovateľa Salmana Rushdieho. Lekári autora už odpojili od ventilácie, no aj napriek tomu je v kritickom stave, má poškodenú pečeň, prerušené nervy v ruke a oku, o ktoré podľa agentúry AP pravdepodobne prišiel.

Necelé dva týždne po šéfke americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej navštívila Taiwan päťčlenná delegácia amerického Kongresu. Čína už reagovala, že návšteva narúša suverenitu a územnú celistvosť krajiny. Napätie sa zvyšuje.

FBI prehľadala floridské sídlo bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vyšetrovateľov tam má mať utajované dokumenty, ktoré pri odchode z funkcie odmietol odovzdať, čím by porušil tri zákony, vrátane toho o špionáži.

Odporúčanie

Na Netflixe cez víkend vyšiel trojdielny dokument I just killed my dad o 17-ročnom Anthonym Templetovi, ktorý zastrelil svojho otca. Na prvý pohľad jasný prípad je však oveľa zložitejší a postupne sa odkryje, aké šialené rozmery môže mať domáce násilie. Nie je to ľahké pozeranie, no poukazuje na ďalšiu z foriem násilia, ktoré bolo dôkladne skryté pred očami okolia.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.