SaS vyzvala Matoviča, aby prestal škodiť rokovaniam o štvorkoalícii

Matovič si podľa Sulíka prispôsobuje realitu, ako sa mu zachce.

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a jej predseda Richard Sulík vyzývajú lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča, aby svojimi klamstvami prestal škodiť rokovaniam o obnovení štvorkoalície. Strana zároveň tvrdí, že nemôže za pád Radičovej vlády spred 11 rokov, čo potvrdil aj sám Matovič. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Podľa Sulíka si líder OĽaNO prispôsobuje realitu tak, ako sa mu zachce. „Namiesto toho, aby úprimne priznal, že nezvláda svoju funkciu a odstúpil, klame a zavádza. Neplatí to len pri jeho slovách, že sme mohli vetovať jeho nezmyselný nápad, hoci predtým tvrdil presný opak, ale potvrdzuje sa to aj pri jeho výrokoch z roku 2011,“ povedal šéf SaS.

Ďalej pripomenul, že Igor Matovič krátko po hlasovaní o dôvere vláde Ivety Radičovej v pléne Národnej rady hovoril o „špinavej hre Mikuláša Dzurindu“, ktorý nechcel pristúpiť na kompromis.

Sulík dodal, že sám Matovič za dôveru vláde nehlasoval a sebavedomo vyhlasoval, že podporí predčasné voľby. „Tento človek preto nemá žiadne právo o nás hovoriť, že ideme povaliť ďalšiu vládu. Podľa jeho vlastných autentických slov z roku 2011 sme totiž nepovalili ani tú prvú,“ skonštatoval Sulík.

Člen vyjednávacieho tímu a podpredseda SaS Branislav Gröhling je presvedčený, že líder OĽaNO by sa mal sa svoje slová ospravedlniť.

„Už viackrát sme boli svedkami toho, že sa za svoje hriechy ospravedlnil. On vraj ani nevedel, že ich spáchal. Tentokrát však existujú jasné záznamy z toho, keď Igor Matovič v roku 2011 verejne hovoril, že to nebola strana SaS, ktorá zapríčinila pád vlády,“ povedal Gröhling a priznal, že im to nie je príjemné. Skonštatoval, že „lož už nie je len pracovnou metódou Roberta Fica, ale aj predsedu hnutia OĽaNO. Aj jeho predstavitelia priznávajú, že s povahou Matoviča sa musíme len zmieriť.“

Gröhling na záver zopakoval, že nevidí žiaden priestor, aby ustúpili zo svojej požiadavky o odchode predsedu OĽaNO z vlády. Snahou SaS je pokračovanie v koalícii, no nie za prítomnosti Matoviča.