Školy sú zhrozené z faktúr za energie. Spomínajú na časy uhoľných prázdnin

Od škôl, nemocníc aj domovov seniorov pýtajú aj trikrát viac

BRATISLAVA. Keď videli novú faktúru za plyn, zostali vydesení, hoci o raste cien energií sa hovorí celý rok.

Na radnici v Rimavskej Sobote aj v zborovni tamojšej Základnej školy P. Kellnera držali v rukách dôkaz o očakávanej najnáročnejšej zime za desiatky rokov.

Škola vykurovaná plynom by mala od septembra začať za plyn platiť o 352 percent viac než doteraz, namiesto 1 321 eur mesačne 5980 eur.

"Toto som nikdy nezažila. To, čo nás čaká, si snáď len matne pamätám z mojich študentských čias, keď sa pre energetickú krízu za čias socializmu zatvárali školy a vyhlasovali uhoľné prázdniny," hovorí riaditeľka školy Anita Antalová.

Podobný skok ceny očakávajú aj za elektrinu. V Rimavskej Sobote sú ďalšie tri základné školy, niektoré zrejme budú musieť v zime uzavrieť.

"Nechali by sme otvorenú len jednu alebo dve budovy, ostatné by sa nemuseli vykurovať. Vyučovanie by bolo na smeny - predpoludním jedna škola alebo nižšie ročníky, popoludní druhá alebo starší žiaci," uvažuje primátor Jozef Šimko.

Dosahy energetickej krízy na všetky školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb, úrady, ale aj bežné domácnosti budú zrejme najvážnejšie za desiatky rokov. Očakávajú masívnu podporu od štátu, aby vysoké výdavky na vykurovaciu sezónu mali z čoho zaplatiť.

"Koľko peňazí bude vyčlenených na riešenie rastu cien energií, nie je možné v súčasnosti zodpovedať," odkazuje ministerstvo financií.

V Nemecku už pripravujú plán, ako v najchladnejších mesiacoch zabrániť tomu, aby dodávatelia neodpájali najchudobnejšie domácnosti, ktoré nezvládnu zaplatiť ani prvú vyššiu faktúru.

Premiér Eduard Heger však odmieta, že by slovenská vláda nekonala.

"Jeseň a jar bude taká ťažká, že pandémia bola prechádzkou ružovou záhradou," tvrdí premiér. "Energetická kríza vyvolaná Vladimirom Putinom spôsobuje enormné náklady, ťažko sa tomu bráni. Pripravujeme plány, ako podržať občanov."

V zime prázdniny, v lete vyučovanie?