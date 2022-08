Prezidentka vymenovala Petra Peťka za predsedu Štatistického úradu

Peťko na poste nahradí Alexandra Balleka.

BRATISLAVA. Novým predsedom Štatistického úradu (ŠÚ) bude od septembra Peter Peťko. Do funkcie ho vo štvrtok na návrh vlády vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

"Žijeme v dobe dezinformácií a hoaxov, v dobe, keď sa stalo takmer módnym trendom spochybňovanie či relativizovanie akejkoľvek skutočnosti. Preto je potrebné, aby sme sa aktívne usilovali o návrat dôvery k faktom. A to je možné len vtedy, ak tieto fakty ponúka dôveryhodná inštitúcia," uviedla prezidentka v príhovore.

Ako pripomenula, úlohou úradu je poskytnúť o realite čo najpresnejší a najobjektívnejší obraz. Štatistické dáta a zistenia by podľa prezidentky mali byť nevyhnutnými podkladmi na prijímanie ekonomických i politických rozhodnutí.

"Od štatistických údajov a zistení sa môže odvíjať aj nálada a atmosféra v spoločnosti, hoci to už je do značnej miery vecou nielen samotných ukazovateľov, ale aj ich interpretácie. Rovnako je to aj vec užívateľskej gramotnosti – lebo tak ako je nevyhnutné čítať text s porozumením, musíme rozumieť aj dátam a číslam," skonštatovala prezidentka.

Peťko na poste nahradí Alexandra Balleka, ktorého do funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska v roku 2016. Funkčné obdobie predsedu Štatistického úradu je päť rokov.