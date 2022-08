Fico s Uhríkom vyzývajú v spoločnom videu k referendu

Petičný výbor by mal odovzdať vyzbierané podpisy prezidentke Čaputovej v stredu.

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico zverejnil video na sociálnej sieti, v ktorom vystupuje s predsedom strany Republika Milanom Uhríkom.

Fico vo videu tvrdí, že jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť krízu je referendum o demisii vlády a zmene Ústavy.

„Takmer pol milióna ľudí v petičnej akcii žiada prezidentku, aby referendum čo najrýchlejšie vyhlásila. Veríme, že prezidentka sa opäť nespreneverí svojmu úradu a nepokúsi sa referendum zmariť, ako to urobila minulý rok, keď ju o vyhlásenie referenda žiadalo viac, ako 600-tisíc ľudí," uviedol Fico, ktorý je presvedčený, že opozičné politické strany majú jasno v tom, že sama koaličná vláda nevyvolá predčasné voľby.

V závere svojho prejavu poďakoval všetkým, čo podpísali petičný hárok.

Strana Republika do referenda prispela 50-tisíc podpismi. Jej predseda Uhrík napomína občanov Slovenska, že mlčaním sa nič nevyrieši a taktiež poďakoval každému, kto sa zapojil do petičnej akcie.

Petičný výbor by mal odovzdať vyzbierané podpisy prezidentke Čaputovej v stredu (24. 8.).

"Pätnásteho augusta sme ukončili zber podpisov v uliciach, kde sme mali tímy," šéf petičného výboru Igor Melicher s tým, že ešte dodatočne chodí niekoľko podpisov poštou. Podľa jeho slov ich vyzbierali zatiaľ do 400-tisíc, no presné číslo povedia pri ich odovzdávaní.

Prezidentka už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.

Referendum v zmysle Ústavy vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov. Vyhlásiť ho má hlava štátu do 30 dní od prijatia petície občanov.