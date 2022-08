Dobré ráno: Prečo v 1968 nedovolili, aby sme mali slobodu? (podcast Dejiny)

Vojská Varšavskej zmluvy prekročili hranice Československa pred 54 rokmi.

Prázdninové pondelky v Dobrom ráne patria iným podcastom z produkcie denníka SME. Predstavujeme vám prácu našich kolegov a kolegýň a témy, ktorým sa venujú.

Dnes si opäť môžete vypočuť podcast Dejiny, ktorý odhaľuje príbehy našej a svetovej histórie. Podcast každú nedeľu pripravujú moderátor Jaro Valent a moderátorka Agáta Šústová Drelová.

Keďže sme si včera pripomínali vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktoré silou potlačili pokus o demokratizáciu spoločnosti, v dnešnej epizóde vás Jaro Valent so svojím hosťom, historikom Tomášom Černákom, zoberú do 60. rokov. Budú rozoberať, ako prišla a prebiehala takzvaná Pražská jar a čo všetko vpádu vojsk predchádzalo.

