Heger v sobotu prinesie návrhy na zmenu koaličnej zmluvy. SaS tresty za útoky nestačia

Od 6. júla sa strany k vyriešeniu krízy kompromisom nepriblížili.

BRATISLAVA. Jedenásť dní pred vypršaním ultimáta SaS o ich odchode z vlády sa premiér Eduard Heger (OĽaNO) chce ešte pokúsiť štvorkoalíciu zachrániť.

Na sobotné rokovanie o budúcnosti svojej vlády plánuje priniesť návrh na zmenu v koaličnej zmluve. Pre TASR povedal, že dva roky vládnutia ukázali veci, ktoré sa dajú nastaviť lepšie. Nespresnil, o čo ide.

V OĽaNO podľa informácií SME pripravili zoznam nových pravidiel pre koalíciu – vrátane systému sankcií za to, ak predstavitelia niektorej z vládnych strán zaútočia na koaličného partnera.

Pri prvom útoku by prichádzalo do úvahy upozornenie. Ak by sa opakovali výpady zo strany niektorého z poslancov, mohol by byť danej strane odňatý post šéfa niektorého z parlamentných výborov. Ešte prísnejším trestom by mohlo byť odvolanie ministra z funkcie, ak by opakovane napádal inú koaličnú stranu.

O takejto ponuke pre SaS hovoril v rozhovore pre Postoj aj minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý je aj v predsedníctve OĽaNO. Tvrdil, že ponuka zo strany vyjednávačov OĽaNO už padla a SaS na ňu zatiaľ nepristala.

Podľa Budaja by člen vlády musel z funkcie odísť „v prípade, že dôjde k hejtovaniu, k urážlivej komunikácii“.