Pekné miesta pre fotky na Instagram? Na Kysuciach ich je viacero

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Jedna firma a jeden dizajnér navrhli všetky československé okuliare

Výstava v bratislavskej galérii ukazuje, že Česi a Slováci mali štýl: In Czechoslovakia, eyeglasses were anything but boring. Take a look

2. Fotografiu muža s odhalenou hruďou stojaceho pred tankom pozná každý. Kým bol ale tento odvážlivec?

Výstava v uliciach Bratislavy sa vracia do augusta 1968, obdobia začiatku okupácie Československa: Post-wedding bliss of the author behind the bare-chested man photo lasted only three days

3. Nepoznáte Vietnam? Vietnamci na Slovensku sa to chystajú zmeniť

Prehľad cestovateľských a kultúrnych správ zo Slovenska, Spectacular Slovakia, odporúča navštíviť Pride Košice: At a big party, Vietnamese community will share their culture with Bratislava

Okuliare Ďumbier boli vyrobené v Československu. (zdroj: Peter Dlhopolec)

4. Hmyz v trnavskej galérii upozorňuje na ohrozenie biodiverzity

Umelec Andrej Dúbravský pozýva na možno “poslednú” párty pred katastrofou: One last party before a catastrophe? Naked men and bees to deliver the answer

5. Slovensko rajom pre homosexuálom? Ani veľmi nie

Malta dominuje prieskumu Rainbow Europe. Slovensko je na tom lepšie ako väčšina okolitých krajín: Slovakia beats neighbours on LGBT+ rights

6. Švajčiarske električky budú čoskoro voziť turistov na strednom Slovensku

Testy zvládli úspešne, čakajú na povolenie: Swiss trams start up in Horehronie region

7. Kedysi tam chodila rakúsko-uhorská šľachta, dnes môže každý

V minulosti fungovali pri Turzovských jazerách kúpele. Časom zostali iba jazerá: Turzovské Lakes: A retreat for Austro-Hungarian high society

Kysuce sú raj pre milovníkov prírody. (zdroj: Lucia Laurenčíková)

8. Vojna zmenila postoje Slovákov voči utečencom

Zmena sa však týka iba ukrajinských utečencov, ukazuje prieskum: After Ukraine, Slovaks changed their minds about refugees

9. Ukrajinská matka rozpráva o svojich deťoch v slovenskej škole

Kyjevčanka, ktorá žije v Bratislave, nevníma slovenské školstvo negatívne, no rada by sa s deťmi vrátila domov: It's August and I really want to go home to Ukraine

10. Kde na Kysuciach nájdete ideálne miesto pre fotku na Instagram?

Kysuce sa pýšia umením v prírode, magickou lúkou aj magistrálou, ktorú zdieľajú s Českom: Swinging with a view over wild poppies. This meadow will enchant you

