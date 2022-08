Ďalší pokus o záchranu koalície. Za ľudí prišli s výzvou, aby Sulík zostal vo funkcii

V bratislavskom hoteli Bôrik sa koná ďalšie rokovanie koaličných lídrov.

Minister financií Igor Matovič prichádza na stretnutie lídrov do hotela Bôrik. (Zdroj: FOTO SME - MARKO ERD)

BRATISLAVA. Vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave sa začal jeden z posledných pokusov o zachovanie vládnej koalície v štvorčlennej zostave strán.

Na stretnutie neprišla predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Strana jej absenciu vysvetlila víkendom, kedy chce byt s deťmi, povedala členka strany Viera Leščáková, ktorá ju zastupuje.

Naopak, ostatní lídri strán - Boris Kollár zo Sme rodina, Igor Matovič z OĽaNO aj Richard Sulík zo SaS sa na rokovanie dostavili.

Heger s návrhom novej koaličnej zmluvy

Premiér Eduard Heger už skôr prezradil, že prinesie nový návrh koaličnej zmluvy, ktorý podľa informácií SME okrem iného zahŕňa systém sankcií za to, ak predstavitelia niektorej z vládnych strán zaútočia na koaličného partnera.

Strane SaS však nové pravidlá nestačia, keďže Hegerov návrh neobsahuje ich podmienku, ktorou je odchod Igora Matoviča z vlády.

„Predstavitelia OĽaNO ignorujú našu požiadavku na odchod Igora Matoviča a namiesto toho prichádzajú s nefunkčnými návrhmi fungovania koalície, ako sú napríklad tresty za útoky,“ reagoval predseda SaS Richard Sulík.

SaS tiež v piatok zverejnila na facebooku stanovisko s názvom „sľubom o ,polepšení‘ Igora Matoviča už neveríme“.

Za ľudí s výzvou pre SaS

Strana za ľudí prišla na rokovanie s výzvou pre SaS, aby minister hospodárstva Sulík zostal vo funkcii aj napriek avizovanému odchodu SaS z koalície. Zástupcovia strany Leščáková a Dušan Velič tvrdia, že Slovensko čaká pre rapídne rastúce ceny energií náročná zima a nemal by sa teda vzdávať zodpovednosti za situáciu.

"Kráti sa nám čas," varoval zasa tesne pred začiatkom rokovaní podpredseda strany Sme rodina Peter Pčolinský. Aj on upozorňuje na to, že krajina sa rúti do náročnej zimy spôsobenej energetickou krízou.