Ranný brífing: Koalícia sa nevie dohodnúť, v Rusku zabíjali partizáni

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Rokovanie vládnych lídrov neprinieslo žiadny pokrok a koaličná kríza sa tak predlžuje. SaS neupustí od odchodu Matoviča a Matovič sa nechystá odísť. Slovensko tak zrejme smeruje k menšinovej vláde.

Darja Duginová, dcéra popredného kremeľského ideológa, zomrela pri výbuchu auta. K útoku sa prihlásila ruská protirežimná partizánska organizácia, ktorá ohlásila, že bude útočiť na predstaviteľov režimu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Heger porážku nepriznal, aj keď sa s SaS nedohodli. Slovensko smeruje k menšinovej vláde

Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič po stretnutí zástupcov koaličných strán vo vládnom hoteli Bôrik. (zdroj: FOTO SME - MARKO ERD)

Slovensko sa po sobotňajšom neúspešnom rokovaní lídrov vládnych strán o tom, ako zachovať štvorkoalíciu, takmer s istotou priblížilo menšinovej vláde. Ak by mala vydržať až do riadnych volieb, trvalo by to 19 mesiacov.

Premiér Eduard Heger z OĽaNO prišiel na rokovanie s novým päťbodovým návrhom na fungovanie koalície, ktorý by mal zabrániť budúcim sporom. Ocenili ho všetci koaliční partneri vrátane SaS, jej predseda Richard Sulík však zmeny označil za kozmetické.

K vyriešeniu hlavnej požiadavky SaS, ktorou je odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča z funkcie ministra financií, sa koalícia opäť nepriblížila. Na rokovaní hovorili už aj o možnosti, že by spolu s Matovičom odišiel z ministerstva hospodárstva aj Sulík.

„Richardovi by vyhovovalo, že by bol za martýra, keby musel odísť z ministerstva, ak odídem ja. Odskúšajme si opak. Nech odíde len Rišo, uvidíte, že vo vláde bude výrazne väčší pokoj,“ odmietol takúto možnosť Matovič.

Ultimátum SaS uplynie 31. augusta. „Všetko speje k tomu, že podáme demisiu,“ povedal Sulík.

Odvolanie Matoviča by vraj nič nevyriešilo: Odvolanie Matoviča by bolo populárne, ale situáciu by nevyriešilo, povedal Eduard Heger. Vo vláde podľa neho nie je problém, je schopná zhodnúť sa. Problémom sú ale koaličné rady a riešením by podľa premiérovho návrhu mohla byť neúčasť Sulíka a Matoviča.

Odvolanie Matoviča by bolo populárne, ale situáciu by nevyriešilo, povedal Eduard Heger. Vo vláde podľa neho nie je problém, je schopná zhodnúť sa. Problémom sú ale koaličné rady a riešením by podľa premiérovho návrhu mohla byť neúčasť Sulíka a Matoviča. Manifest neschopnosti: Zas sa niekto zduje, ale povedzme to, ako je. Určujúci problém vládnej krízy a snáh o obnovu štvorkoalície je v tom, že kormidelníci sú skrátka negramotní, píše Peter Tkačenko.

Zas sa niekto zduje, ale povedzme to, ako je. Určujúci problém vládnej krízy a snáh o obnovu štvorkoalície je v tom, že kormidelníci sú skrátka negramotní, píše Peter Tkačenko. Výpovedná lehota pre ministrov: Zhrňme si to: Sulík by mal dodržať slovo a odísť, pričom jeho odchod by bol neseriózny a mal by vo funkcii zostať, lebo je neschopný a nenakúpil plyn, takže by mal naučiť škodeniu svojho nástupcu, aby sa naňho nemohol vyhovárať, píše Peter Tkačenko.

Okupácia v roku 1968 nepriniesla len priame obete. Ale aj obdiv k Rusku, pretrvávajúci dodnes

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

V auguste 1968 obsadili Československo tanky, vojaci „spriatelených krajín“ zabili vyše stovky nevinných ľudí. Okupáciu riadili režiséri z Moskvy a trvala dvadsať rokov.

Tézy komunistickej propagandy o údajnej bratskej pomoci pred kontrarevolúciou začali pred pár rokmi znovu opakovať z putinovskej Moskvy. Dnes odtiaľ režírujú okupáciu Ukrajiny.

Aj u nás tomu nemálo ľudí tlieska. Podľa sociológov je Slovensko dlhodobo hodnotovo aj geopoliticky rozpoltené. A aj pamätníci okupácie z roku 1968 popierajú vlastnú životnú skúsenosť, z mladých ľudí dokonca každý tretí nemá na udalosti z 21. augusta žiadny názor.

Čo sa stalo s historickou pamäťou národa? Sociologička a politologička Soňa Szomolányi hovorí, že ide o dedičstvo normalizácie, ktorá prišla ako následok okupácie.

Miesto, kde zastal čas: Sovietski vojaci na tanku stále zdobia stanicu v Čiernej nad Tisou. Pamätná tabuľa, ktorá by pripomínala iný, ale rovnako významný historický míľnik, na železničných budovách osadená nie je.

Sovietski vojaci na tanku stále zdobia stanicu v Čiernej nad Tisou. Pamätná tabuľa, ktorá by pripomínala iný, ale rovnako významný historický míľnik, na železničných budovách osadená nie je. Rusko je nebezpečné: Práve 21. august je najväčšia výstraha na ostražitosť pred Putinom. Na mocnosť, ktorej imperiálny apetít rozkvital dávno pred vládou sovietov a v ktorej väčšinový naratív dodnes hovorí, že v auguste 1968 zachránili socializmus pred kontrarevolúciou, si treba dať veľký pozor z princípu, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Jankovská ledva dokázala hovoriť: Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská vykročila zo zaparkovaného auta nesmelým krokom a keď sa po pár metroch priblížila k budove súdu, kde ju už čakali novinári, zrútila sa. Na trnavský okresný súd prichádzala vôbec prvý raz v živote nie ako sudkyňa, ale ako obžalovaná. V kauze Fatima jej hrozí desaťročné väzenie.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská vykročila zo zaparkovaného auta nesmelým krokom a keď sa po pár metroch priblížila k budove súdu, kde ju už čakali novinári, zrútila sa. Na trnavský okresný súd prichádzala vôbec prvý raz v živote nie ako sudkyňa, ale ako obžalovaná. V kauze Fatima jej hrozí desaťročné väzenie. Vládna ponuka lekárom: Minister financií Matovič a minister zdravotníctva Lengvarský predstavili návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a pre záchranárov. Odborári s výsledkami rokovaní spokojní nie sú. Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský vyzval lekárov, aby podali hromadné výpovede a vytvorili tlak na vládu.

Minister financií Matovič a minister zdravotníctva Lengvarský predstavili návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a pre záchranárov. Odborári s výsledkami rokovaní spokojní nie sú. Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský vyzval lekárov, aby podali hromadné výpovede a vytvorili tlak na vládu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 296 prípadov nákazy koronavírusom. Covidu podľahli ďalší dvaja ľudia, v nemocniciach je 519 pacientov.

Tvrdila, že útočila Ukrajina. Pri výbuchu auta zahynula dcéra Putinovho ideológa

Na videosnímke vyšetrovatelia na mieste výbuchu. (zdroj: TASR/AP)

Keď ju a jej otca pridal Západ na zoznam sankcionovaných osôb, vyhlásila, že je na to pyšná. Ruska Darja Duginová bola dcérou popredného kremeľského ideológa Alexandra Dugina.

Sama bola už vo veku 29 rokov protežovanou prokremeľskou novinárkou, ktorá schvaľovala ruskú okupačnú vojnu na Ukrajine.

Jej otec si pre svoj významný vplyv na šéfa Kremľa vyslúžil prezývku „Putinov Rasputin“, v narážke na ruského mystika, ktorý pred viac než storočím významne ovplyvňoval ruského cára Mikuláša II.

V sobotu Darja Duginová šoférovala auto, ktoré patrilo jej otcovi. Ten sa na poslednú chvíľu rozhodol doň nenasadnúť. Duginová zahynula vo chvíli, keď vozidlo explodovalo, narazilo do zvodidiel a vznietilo sa.

K útoku sa neskôr prihlásila Národná republikánska armáda Ruska, teda protirežimná partizánska organizácia známa aj pod skratkou NRA. Vyhlásenie prečítal ruský opozičník a bývalý poslanec Štátnej dumy Ilja Ponomarjov. Potvrdil, že partizáni pôvodne cielili na oboch Duginovcov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruský vojak kritizuje inváziu: Plienenie Ríma barbarmi. Takýto výjav sa vynoril ruskému výsadkárovi Pavelovi Filatjevovi v mysli, keď začiatkom marca obsadil so spolubojovníkmi prístavné mesto Cherson na juhu Ukrajiny. Svoje dojmy približuje v 140-stranovom dokumente, ktorý zverejnil na ruskej sociálnej sieti VKontakte.

Plienenie Ríma barbarmi. Takýto výjav sa vynoril ruskému výsadkárovi Pavelovi Filatjevovi v mysli, keď začiatkom marca obsadil so spolubojovníkmi prístavné mesto Cherson na juhu Ukrajiny. Svoje dojmy približuje v 140-stranovom dokumente, ktorý zverejnil na ruskej sociálnej sieti VKontakte. Mŕtvy šéf tajnej služby: Riaditeľa regionálnej správy ukrajinskej tajnej služby našli mŕtveho v jeho byte v meste Kropyvnyckyj. Informovala o tom ukrajinská generálna prokuratúra, ktorá dodala, že Olexandr Nakonečnyj mal na tele strelné poranenie. Niektoré zdroje hovoria, že mohlo ísť aj o samovraždu.

Riaditeľa regionálnej správy ukrajinskej tajnej služby našli mŕtveho v jeho byte v meste Kropyvnyckyj. Informovala o tom ukrajinská generálna prokuratúra, ktorá dodala, že Olexandr Nakonečnyj mal na tele strelné poranenie. Niektoré zdroje hovoria, že mohlo ísť aj o samovraždu. Zastavenie dodávok cez Nord Stream 1: Rusko na tri dni zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1, cez ktorý sa dopravuje plyn po dne Baltského mora do Európy. Gazprom uviedol, že sa tak stane z dôvodu "rutinnej údržby".

Rusko na tri dni zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1, cez ktorý sa dopravuje plyn po dne Baltského mora do Európy. Gazprom uviedol, že sa tak stane z dôvodu "rutinnej údržby". Zelenskyj na Kryme: Prezident Zelenskyj sa vďaka ukrajinským hackerom prihovoril televíznym divákom na anektovanom Kryme. Jeho krátky prejav odvysielal Prvý kanál ruskej televízie.

Prezident Zelenskyj sa vďaka ukrajinským hackerom prihovoril televíznym divákom na anektovanom Kryme. Jeho krátky prejav odvysielal Prvý kanál ruskej televízie. Vývoz obilia: Z prístavov Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny vyplávali ďalšie štyri lode s obilím. Počet lodí, ktoré opustili ukrajinské čiernomorské prístavy od začiatku ruskej invázie, sa tak zvýšil na 31.

Z prístavov Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny vyplávali ďalšie štyri lode s obilím. Počet lodí, ktoré opustili ukrajinské čiernomorské prístavy od začiatku ruskej invázie, sa tak zvýšil na 31. Česi posielajú Ukrajine 1968 korún: Občania Česka môžu Ukrajine poslať 1968 českých korún na boj proti ruskej invázii. Ide o pripomienku vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968.

V krátkosti zo sveta:

České prezidentské voľby: Ani jeden z nich oficiálne neohlásil prezidentskú kandidatúru, napriek tomu ich prieskumy jednoznačne favorizujú. Podľa najnovšieho volebného modelu sa expremiér Andrej Babiš a bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Petr Pavel stretnú v druhom kole súboja o kreslo českého prezidenta.

Ani jeden z nich oficiálne neohlásil prezidentskú kandidatúru, napriek tomu ich prieskumy jednoznačne favorizujú. Podľa najnovšieho volebného modelu sa expremiér Andrej Babiš a bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Petr Pavel stretnú v druhom kole súboja o kreslo českého prezidenta. Španielsky Stonehenge: Španielsko čelí mimoriadnemu suchu, čo stláča na historické minimá aj hladiny tamojších riek a vodných nádrží. Nedostatok vody po dlhých rokoch znovu odhalil sedemtisíc rokov starý Dolmen de Guadalperal.

Španielsko čelí mimoriadnemu suchu, čo stláča na historické minimá aj hladiny tamojších riek a vodných nádrží. Nedostatok vody po dlhých rokoch znovu odhalil sedemtisíc rokov starý Dolmen de Guadalperal. Nízka hladina Dunaja: Najväčšie sucho v Európe za posledné roky stlačilo na rekordne nízku úroveň aj hladinu Dunaja. Neďaleko srbského mesta Prahovo sa tak spod hladiny vynorili vraky desiatok nemeckých vojnových lodí z čias druhej svetovej vojny.

Zo zahraničných webov:

Čokoládová Deva bola nad sily belgického investora. Zachránila ju dvojica východniarov

Deva (zdroj: Facebook Deva)

Čokoládové tyčinky s dievčaťom s červenou bodkovanou šatkou na hlave pripomínajú starším generáciám nostalgiu ich detstva. Čokoláda z čias socializmu oslávila vlani 70 rokov svojej existencie a patrí medzi najznámejšie slovenské značky.

Vyrába sa v čokoládovni spoločnosti ChocoSuc Partner na okraji Trebišova pri priemyselnom parku. Jej majiteľmi sú bratia Juraj a Jaroslav Kaiferovci z Košíc. Fabriku odkúpili v roku 2013 a značku Deva oživili.

V súčasnosti Kaiferovci finalizujú novú investíciu do automatizovanej výrobnej linky. Na druhej strane, čokoládovňa čelí aj výrazným nárastom cien energií, surovín a mzdových nákladov. „Niečo také, čo sa teraz deje, si za desať rokov v segmente výroby čokoládových výrobkov nepamätám,“ vraví advokát a spolumajiteľ čokoládovne Jaroslav Kaifer.

Príbeh značky Deva si pripomíname v novej časti seriálu Made in Czechoslovakia. Venujeme sa v ňom kultovým výrobkom, ktorých korene siahajú do čias spoločného česko-slovenského štátu.

V krátkosti z ekonomiky:

Kollárove lacné nájmy: Vicepremiér Štefan Holý, ktorý má na starosti agendu výstavby nájomných bytov, predstavil výšku regulovaných prenájmov na úrovni krajov. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky, ktoré sa spájajú s témou nájomných bytov na Slovensku.

Vicepremiér Štefan Holý, ktorý má na starosti agendu výstavby nájomných bytov, predstavil výšku regulovaných prenájmov na úrovni krajov. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky, ktoré sa spájajú s témou nájomných bytov na Slovensku. Rating Slovenska: Ratingová agentúra Fitch Ratings ponechala úverový rating Slovenska na úrovni "A", zmenila však výhľad zo stabilného na negatívny. Fitch ocenila naše členstvo v Európskej únii a eurozóne, konkurencieschopný export, stabilné priame zahraničné investície i kvalitu v riadení krajiny. Zmenu výhľadu zdôvodnila oslabením rastu HDP.

Ratingová agentúra Fitch Ratings ponechala úverový rating Slovenska na úrovni "A", zmenila však výhľad zo stabilného na negatívny. Fitch ocenila naše členstvo v Európskej únii a eurozóne, konkurencieschopný export, stabilné priame zahraničné investície i kvalitu v riadení krajiny. Zmenu výhľadu zdôvodnila oslabením rastu HDP. Ceny elektriny: Ceny elektriny pre domácnosti by sa v roku 2023 nemali výrazne zvyšovať, povedal to premiér Eduard Heger, ktorý prisľúbil, že zvýšenie nebude kopírovať nárast cien na trhu. Vláda podľa neho pripravuje viaceré opatrenia.

Hviezdny Joshua opäť padol. Staronový šampión Usyk kraľuje ťažkej váhe boxu

(zdroj: TASR/AP)

Dlho očakávaná odveta dvoch najlepších boxerov. Anthony Joshua a Oleksander Usyk a rozhodujúci súboj o trón kráľa ťažkej váhy.

Ani nie rok od prehry sa Brit Joshua pokúsil v športovom centre kráľa Abdulaha v Saudskej Arábii vrátiť Usykovi požičané. Chcel si nárokovať späť opasky organizácií WBA, WBO, IBF a po druhýkrát sa vyšplhať na vrchol po prekvapivom zakopnutí.

Najprv to bol Joshua, kto doslova poľoval na Usyka. Ukrajinec však vydržal tlak a v ďalšom kole otočil misky váh vo svoj prospech. Atraktívny zápas o kráľa ťažkej váhy boxu nakoniec opäť po dvanástich kolách na body ovládol Oleksander Usyk.

Ihneď po zápase si Usyk kľakol na podlahu, zdvihol hore bradu a prežehnal sa. Vzápätí sklonil hlavu k zemi. Oproti nemu si z úcty kľakol aj jeho britský súper. Usyk vzápätí podal rivalovi ruky, vyzval ho, aby vstal. Spoločne sa objali a obaja zdvihli ukrajinskú vlajku.

Boxer sa pritom ešte pred pár mesiacmi ukrýval v kryte a v ruke držal zbraň. „Bola nabitá, ale celý čas som sa modlil, aby som nemusel strieľať,“ priznal. Usyk dodal, že si dobre pamätá deň, keď začala vojna. Jeho dcéra mala 24. februára narodeniny.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Čo by jedli ľudia po jadrovej vojne? Miliardy by umreli od hladu

(zdroj: TASR/AP)

Je skupina vedcov, ktorá svoju prácu už dlhé roky považovala za čosi abstraktné. Nevedeli si predstaviť, že ich výskum o následkoch rozsiahlej jadrovej vojny bude v blízkej budúcnosti relevantný.

Potom prišiel útok Ruska na Ukrajinu a pravidelné vyhrážky použitia nukleárnych zbraní z ruskej strany zapĺňali titulky novín.

"Keď som na štúdii pracoval, v žiadnom prípade som si nemyslel, že by mohla byť bezprostredne relevantná," hovorí Daniel Winstead z Pennsylvánskej štátnej univerzity. Je jedným z vedcov, ktorí skúmajú, ako by sa preživší stravovali po rozsiahlej jadrovej vojne.

Čím väčší bude jadrový konflikt, tým väčší bude aj vplyv na dostupnosť potravín. Výskumy sa zvyčajne zameriavajú na dva hlavné scenáre - regionálnu vojnu medzi Indiou a Pakistanom a väčšiu medzi Ruskom a USA. V každom prípade konflikt ovplyvní celý svet.

Sprvu by sa národy mohli spoliehať na svoje potravinové rezervy. Nevydržia však dlho. Väčšina krajín by zásoby vyčerpala do jedného roka po konflikte. Pesimistickejšie odhady hovoria o štyroch až siedmich mesiacoch.

V krátkosti z vedy a techniky:

Pravekí ľudia v Tatrách: Stopy po pravekých ľuďoch hľadali vedci vo Vysokých Tatrách už od 19. storočia. Prvý dôkaz o ich možnej prítomnosti náhodou našiel pred takmer štyrmi rokmi slovenský archeológ Marián Soják.

Stopy po pravekých ľuďoch hľadali vedci vo Vysokých Tatrách už od 19. storočia. Prvý dôkaz o ich možnej prítomnosti náhodou našiel pred takmer štyrmi rokmi slovenský archeológ Marián Soják. Padlí vojaci z Waterloo: Nový výskum, ktorý viedol archeológ bojísk Tony Pollard, naznačuje, že cukor mohol kedysi obsahovať stopy po padlých vojakoch v bitke pri Waterloo. Zomreli ich tam totiž desaťtisíce, dodnes sa však našli iba dve kostry.

Nový výskum, ktorý viedol archeológ bojísk Tony Pollard, naznačuje, že cukor mohol kedysi obsahovať stopy po padlých vojakoch v bitke pri Waterloo. Zomreli ich tam totiž desaťtisíce, dodnes sa však našli iba dve kostry. Umelá inteligencia: Filip Dvořák, vedec s českým aj americkým občianstvom, je svetová špička v obore. Bolo ho už treba vo vesmírnom centre NASA, pri riešení hromadnej dopravy v Los Angeles, pri znižovaní potravinového odpadu na svete aj pri ťažbe bridlicového plynu z Texasu, ktorý by mohol nahradiť ten ruský.

Podcasty SME

Dejiny naživo: Ako sa zmenil obraz Bratislavy v 20. storočí?

Ako sa zmenil obraz Bratislavy v 20. storočí? Klik: Ako umelá inteligencia nahradí influencerov

Ako umelá inteligencia nahradí influencerov TECH_FM: NASA chystá štart novej rakety, poletí k Mesiacu

NASA chystá štart novej rakety, poletí k Mesiacu Knižná Revue: Janko Kráľ bol citlivý, ale bol tiež ochotný obetovať životy iných

Karikatúra

Nikogda nezabudem (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Paradajkovo-cesnakový koláč z lístkového cesta. (zdroj: Fotolia)

Sezóna paradajok je v plnom prúde. Preneste si domov Taliansko, Španielsko či Balkán pri príprave našich receptov z paradajok.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.