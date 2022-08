Dobré ráno: Sulík má odísť, neodísť aj byť vo výpovednej lehote. Naraz

Ako pokračuje koaličná kríza.

Koniec ultimáta strany SaS sa pomaly blíži, intenzita slovných a facebookových výmen medzi koaličnými stranami sa tak trochu stupňuje.

Sulíkovci stále hovoria, že buď oni, alebo Matovič, medzičasom ich vyzývajú na odchod, zotrvanie aj výpovednú lehotu a premiér... nuž, ten sa buď tvári, že nám žiadna vláda nepadá, alebo vymýšľa čosi o zmierovacích komisiách, výmenách štátnych tajomníkov a pomoci ľuďom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Človek ak by aj chcel – akože väčšina frustrovanej krajiny ani nechce – túto telenovelu sledovať, zrejme nemá šancu stíhať.

Tak my sa vám to dnes trochu pokúsime zhrnúť, hosťom Tomáša Prokopčáka je Peter Tkačenko.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Krátky prehľad správ

Premiér Eduard Heger najnovšie navrhuje, aby Sulík a SaS neodchádzali z koalície, pretože je to je vraj pohodlnosť. Chce len, aby Igor Matovič a Richard Sulík nechodili na koaličné rady. Dodal však, že osobné útoky by asi nevymizli, ale to by mu nebránilo zodpovedne vládnuť.

Ak podá demisiu minister školstva, odídu aj jeho štátni tajomníci. Včera to povedala Svetlana Stíhová s tým, že by ďalej nevedela presadzovať zmeny, s ktorými na rezort prišla. Branislav Gröhling patrí k ministrom za SaS, ktorí plánujú opustiť vládu.

Ceny zemného plynu v Európe naďalej prudko rastú. Dôvodom sú obavy, že sa úplne zastavia dodávky plynu cez plynovod Nord Stream 1. V pondelok následne rástla aj cena elektriny, okrem obáv z Ruska sú príčinou aj výpadky v dodávkach z jadrových elektrární vo Francúzsku.

Urobili z nás divochov, uvedomujem si, že pre zahraničných čitateľov budú moje zápisky o správaní ruských vojakov pripomínať barbarov. Ruský výsadkár Pavel Filatjevov zverejnil rozsiahly dokument, ktorý opisuje zážitky z prvých týždňov bojov na Ukrajine. Text ukazuje, ako boli Rusi nepripravení, mali zastaranú techniku, vojaci hladovali, a potom začali rabovať. Viac sa o Filatjevovom texte dozviete v článku na webe SME.sk.

Ruská FSB tvrdí, že za vraždou Darji Duginovej sú ukrajinské tajné služby. Kyjev už cez víkend odmietol, že by mal s atentátom čokoľvek spoločné. K útoku sa prihlásila neznáma ruská skupina Národná republikánska armáda, ktorej údajným cieľom má byť zbaviť moci Vladimira Putina.

Odporúčanie

Vedeli ste, prečo sú filmy o Spider-Manovi také iné? A prečo každú chvíľu celý príbeh reštartujú? Nuž, skrátka preto, že tieto superhrdinské blockbustre netočí Marvel. Alebo teda dlho netočil, keďže licenciu na Spider-Mana predali koncom 90. rokov Sony, a potom sa to celé začalo komplikovať: biznisovo, kreatívne aj v rovine princípov. Až vznikol takzvaný Spider-Man problém. A práve o ňom je zaujímavá, aj keď staršia epizóda môjho obľúbeného podcastu Planet Money, odporúčam si ju vypočuť.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.