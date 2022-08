Lekár: Zdravotníctvo u nás už skolabovalo

Ochotu dať výpoveď deklarovalo 3500 lekárov.

BRATISLAVA. Lekárske odborové združenie (LOZ) pred niekoľkými mesiacmi zverejnilo osem požiadaviek na záchranu slovenského zdravotníctva. Najdiskutovanejšou z nich je požiadavka na zvýšenie platov lekárov.

Minulý týždeň ministri financií Igor Matovič aj zdravotníctva Vladimír Lengvarský prezentovali svoj návrh zvýšenia platov. Ide o menšie zvýšenie, než požadujú lekárski odborári.

Nielen preto, ale aj z dôvodu, že vláda ešte ani čiastočne nesplnila ďalšie z ôsmich požiadaviek, sú lekári pripravení podať výpovede. Zámer odísť doteraz deklarovalo 3500 lekárov.

Ak by výpovede lekári skutočne podali, mohla by sa zopakovať situácia z roku 2011, keď sa pre tento krok rozhodli tisíce lekárov. V dôsledku toho museli kľúčové nemocnice vyhlásiť núdzový stav. Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ) tak bola nútená vyhovieť požiadavkám lekárskych odborárov.

O tom, aká je situácia medzi lekármi a o ich požiadavkách sa denník SME rozprával s plastickým chirurgom MIROSLAVOM MENDELOM z Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB).

Aká je momentálne nálada medzi lekármi v Univerzitnej nemocnici Bratislava?

V univerzitnej nemocnici sú lekári sklamaní a nahnevaní. Očakávali, že prístup vlády bude lepší. Že pochopí, čo sa deje v zdravotníctve. Lekárom chýbajú kolegovia.

Ako sa prejavuje, že im chýbajú kolegovia?

Prejavuje sa to tým, že sa zadrháva celý systém. Zatiaľ to síce nie je markantný problém, ale občas sa už objavujú aj problémy s akútnou medicínou. Väčší je, že plánované operácie už riadne nefungujú. Predlžujú sa čakacie lehoty. Je to smutné. Pre nedostatok lekárov majú doktori aj viac služieb.

Čo považujú lekári, ktorí sú sklamaní z aktuálnej situácie, za najväčší problém?

Za najväčší problém v súčasnosti považujeme to, že napriek tomu, že systém už skolaboval, tak tí, ktorí by tento stav mohli zvrátiť, neprikladajú zdravotníctvu dostatočnú dôležitosť.

Kto môže zvrátiť tento nepriaznivý stav?

Ministerstvo zdravotníctva a vláda.