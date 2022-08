Prieskum: Väčšina voličov SaS nechce jej odchod z vlády, aj keď sa nič nezmení

Voľby by vyhral Hlas pred Smerom a SaS.

BRATISLAVA. Ak sa vo vládnej koalícii nič nezmení, SaS na konci augusta odíde z vlády. Zdá sa však, že s rozhodnutím strany nesúhlasia všetci jej voliči.

Viac ako polovica voličov SaS (52 percent) by bola radšej, keby strana napriek problémom vo vládnej koalícii zostala.

Vyplýva to z prieskumu AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ. Dáta zbierali od 15. do 18. augusta.

Z celkovej vzorky populácie si 49,3 percenta oslovených myslí, že SaS by mala odísť. Naopak, zotrvanie vo vláde by v takej situácii podporuje iba podľa 28,4 percenta opýtaných.

Sú to najmä voliči opozičných strán — Republiky, SNS, Hlasu a Smeru, ktorí by chceli vidieť SaS odísť z vlády. Uvítali by to tri štvrtiny ich voličov.