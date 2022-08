Dostál: Dať spravodlivosť Sme rodina po SIS a prokuratúre by bolo nešťastné

Hegerove tresty za útoky by Matoviča nezmenili, vraví štátny tajomník.

Piatkové rokovanie zmenu pozícií neprinesie, p o odchode SaS do opozície jej poslanci zrejme nepodporia štátny rozpočet Igora Matoviča, predpokladá štátny tajomník ministerstva spravodlivosti za SaS ONDREJ DOSTÁL.

"Existuje viacero zákonov, kde si opozícia povie - dobre, súhlasíme s tým, zahlasujeme za to. Ale v prípade zákona o štátnom rozpočte je to takmer deliaca čiara," vraví Dostál.

Za nešťastné by považoval, keby okrem SIS a generálneho prokurátora pripadlo SME rodina aj ministerstvo spravodlivosti.

K stretnutiu šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedu Smeru Roberta Fica vraví, že "s Ficom sa majú stretávať prokurátori na súde, nie demokratickí politici".

Richard Sulík oznámil, že 31. augusta podá demisiu. Bude to aj vaše posledné zasadanie vlády vo funkcii štátneho tajomníka?

Predpokladám, že skôr nie. Členovia vlády môžu skončiť vo funkcii tak, že podajú demisiu a pani prezidentka ju prijme. Štátneho tajomníka musí odvolať vláda na návrh príslušného ministra.

Predpokladám, že najskôr pani prezidentka prijme demisiu ministrov, potom poverí vedením ministerstiev na nejaký čas niektorých súčasných členov vlády, kým nebudú vymenovaní noví ministri. A keď prídu do úradu, navrhnú vymenovať nových štátnych tajomníkov.

Ako dlho sa zdržíte na ministerstve po odchode ministerky Márie Kolíkovej - týždne, mesiace?

Treba zabezpečiť fungovanie úradu, SaS nechce odchádzať spôsobom "po nás potopa". Predpokladám, že aj v ostatných rezortoch štátni tajomníci zostanú, kým neprídu noví ministri a navrhnú si vlastných štátnych tajomníkov.

Ale mesiace to určite nebudú. Môže to byť aj veľmi rýchlo - v priebehu niekoľkých dní, pretože koaliční partneri vedia, že SaS má požiadavku, aby Igor Matovič odišiel z funkcie ministra financií do konca augusta a ak to neurobí, z vlády odchádza SaS. Takže je pravdepodobné, že už majú na miesta ministrov pripravených ľudí.

Je vylúčený scenár, že dočasne povediete ministerstvo vy?

Pani prezidentka môže poveriť vedením ministerstva iba člena vlády a ja ním nie som. To by som sa najskôr musel stať členom vlády a bolo by to nelogické, aby som sa ním na chvíľu stal v situácii, keď SaS odchádza.

Kto bude novým ministrom spravodlivosti?