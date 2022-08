Na ktorom tatranskom kopci nájdete skalnaté mestečko

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Paul McCartney učil slovenského fotografa po anglicky. V Londýne však nerozumeli ani McCartneymu

Nový dokument o Dežovi Hoffmannovi pobaví, rozplače a inšpiruje: Undoubted by The Beatles, Slovak photographer made the band jump

2. Vďaka obchodnému domu objavili v Leviciach historické poklady

Najstaršie nálezy majú 7,000 rokov: Archaeologists find a prehistoric settlement and skeletal remains in southern Slovakia

3. Ukrajinské matky odpovedajú na otázku, či svoje deti pošlú do slovenských škôl v septembri

Ministerstvo školstva tvrdí, že je na ukrajinské deti pripravené tentokrát lepšie: A big decision for Ukrainian mothers: Slovak school or no Slovak school?

4. Predstieranou krádežou auta sa snažila o záchranu manželstva

Nezvyčajné poistné udalosti: Wife faked car theft to save her marriage

Slovenský fotograf Dežo Hoffmann začínal ako vojnový kameraman a fotograf. (zdroj: Trigon Production/Archív D. Hoffmanna)

5. Oborín je bez obrov, no zato s drevenými lávkami a močiarmi

Kto by odmietol peknú fotku z močiarov, ľutoval by: Does Shrek live here?

6. Rodina mi chýba, ale na Ukrajinu by som sa vrátila už iba na prázdniny, hovorí ukrajinská vedkyňa

Anastázia Stepura hovorí o príchode na Slovensko, vojne a jej výskume na akadémii vied: Ukrainian scientist on the war: ‘The psyche is tired … the situation is catching up with us’

7. Americký rapper si všimol talentovaného Slováka. Jeho skladbu si vybral na nový album

Posledný augustový víkend ponúka niekoľko podujatí v Bratislave aj mimo nej. Viac vo víkendovom prehľade: Jay-Z notices Slovak artist rejected at home

Žilinský kraj ponúka nespočetné množstvo turistických trás. Jedna z nich vedie na Veľký Kriváň. (zdroj: Nina Francelová Hrabovská)

8. Starý otec bojoval v SNP. Vnučka sa zase stará o to, aby Slováci na “západných” československých veteránov nezabudli

Prístup k veteránom je v Británii a na Slovensku diametrálne odlišný, hovorí Marta Majerčík: Britain showed her how to honour veterans. Now she’s spreading the word

9. Taliani prišli na Kysuce a postavili kamenný most, ktorý stojí dodnes

Jeden z Talianov sa na severe Slovenska dokonca usadil: In operation for almost two hundred years. The largest stone bridge in Slovakia is admired by tourists

10. Na ktorom tatranskom kopci nájdete skalnaté mestečko

Prvý je veľký, druhý je taliansky a tretí je sivý. Tri tipy na turistiku v Žilinskom kraji: Head in the clouds: Three hikes worth the effort

