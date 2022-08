Ministerstvo školstva chce obmedziť opakovanie ročníkov i školskej segregácii

Rezort by chcel obmedzením opakovania ročníka predchádzať predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky.

BRATISLAVA. Rezort školstva chce obmedziť opakovanie ročníkov i nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl. Vyplýva to z novely zákona, ktorou chce ministerstvo podporiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Návrh, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predložilo do medzirezortného pripomienkového konania by mal tiež zaviesť pojem školská segregácia, redefinovať dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj vymedziť podporné opatrenia a povinnosť ich zabezpečenia.

Rezort by chcel obmedzením opakovania ročníka predchádzať predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. Na tlačovej besede to povedal minister školstva Branislav Gröhling.