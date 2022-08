Dobré ráno: Príbeh žien, ktoré sa postavili proti nacizmu účasťou v odboji (podcast Odkrývanie)

V Slovenskom národnom povstaní figurovali aj ženy.

Včera sme si pripomínali významný deň v našich dejinách. 29. augusta sa pred 78. rokmi začalo Slovenské národné povstanie ako obrana proti nemeckým okupačným jednotkám a zároveň ako protest proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri tejto historickej udalosti vám predstavíme príbeh dvoch žien, ktoré sa počas druhej svetovej vojny zapojili do odboja. Jedna do domáceho, druhá do zahraničného.

Obe mali židovský pôvod a pravdepodobne sa spolu nikdy nestretli. Ale spájalo ich toho viac.

Spoločné mali najmä presvedčenie, že nemôžu len tak čakať na svoj osud, ale musia sa mu vzoprieť, a preto sa aj ony samy zapojili do boja za slobodu. A obe spoznali aj tú najhoršiu stránku ľudáckeho režimu a toho, ako sa vedel porátať so svojimi politickými odporcami.

Príbehy Hely Volanskej a Chavivy Reikovej spracovala Soňa Gayrfášová v podcastovej minisérii Odkrývanie, ktorý odhaľuje temné, ale aj biele miesta našej minulosti a pozerá na ňu cez konkrétne ľudské príbehy.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.