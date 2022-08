Práca bez mzdy či šikana od kolegov. Aj to zažívajú Ukrajinci, ktorí chcú pracovať

Osemtisíc utečencov si oficiálne našlo prácu.

BRATISLAVA. Ukrajinka Pavlina Nadiya má vysokoškolský diplom z ekonómie a doma v Poltave, neďaleko Charkova, založila vlastný salón s manikúrou a pedikúrou.

V Bratislave, kam utiekla pred vojnou, napísala do viacerých salónov, no prácu jej ponúkli len v jednom, aj to nie na plný úväzok.

„Zárobok by mi nestačil, pretože musím platiť za bývanie a živiť dieťa,“ hovorí.

Životopis si preložila do angličtiny a rozposlala do rôznych obchodných reťazcov či kaviarní. Napokon vzala prácu za pokladňou v Lidli. Hovorí, že síce dostala aj iné ponuky, no s nižším platom, prípadne bez zmluvy, čo nechcela.

Horšie dopadla Natália Dyvínska. Po príchode na Slovensko si našla prácu v Nitre, kde viac ako mesiac pracovala v kaviarni. No aj keď mala zmluvu, výplatu nikdy nevidela.

„Stále mi len sľubovali, že ju už pošlú zajtra, pozajtra...“ povedala.