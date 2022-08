Politológ: SaS mala odísť hneď. Mám podozrenie, že si nechceli kaziť dovolenky

Na jeseň očakáva v parlamente obštrukcie.

Úspech OĽaNO stojí na úspechoch Igora Matoviča. Všetci ostatní v hnutí sú len štatisti. Preto sa politológovi a dekanovi Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity RADOSLAVOVI ŠTEFANČÍKOVI nezdá požiadavka na jeho odstúpenie ako reálna. V rozhovore pre SME hodnotí letnú koaličnú krízu a predpovedá, s akými problémami bude zápasiť menšinová vláda.

Zdá sa, že zachrániť štvorkoalíciu môže už len rozhodnutie samotného Igora Matoviča. Môže si v poslednej chvíli povedať, že sa obetuje pre krajinu a aby zabránil návratu Smeru, tak odstúpi. Akú tomu dávate šancu?

Keby som to mal odhadnúť v percentách, tak maximálne desať percent. A to len preto, že Igor Matovič si musí byť vedomý, že pokiaľ by sa rozpadla Hegerova vláda a prípadne by došlo k predčasným voľbám, tak v budúcej vláde, v ktorej by teoreticky mohli sedieť Smer, Hlas a Republika, bude cieľom číslo 1. Musí si vyhodnotiť, do akej miery mu hrozí takéto riziko.

Bolo by odstúpenie pre Igora Matoviča priveľká potupa?