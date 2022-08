Predčasné voľby momentálne pre SaS nie sú téma, vyhlásil Klus

Vetrák označil požiadavku na odchod Matoviča za nezmyselnú.

BRATISLAVA. Strana SaS naďalej trvá na odchode ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to potvrdil podpredseda SaS a štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.

Predčasné voľby momentálne nie sú podľa neho pre SaS téma. "Neviem si predstaviť, že by som hlasoval za pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO)," povedal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) dúfa, že SaS si to rozmyslí a ostane vo vláde. Požiadavku na odchod Matoviča označil za nezmyselnú a od začiatku nesplniteľnú.

Myslí si, že v septembri dôjde k povaleniu vlády, keďže s menej ako 76 poslancami je problém fungovať a prijímať zákony. Dúfa, že sa bude dať vládnuť v menšinovej vláde.

Nádej umiera posledná, verí Klus

Vetrák bude pri zákonoch, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, očakávať podporu SaS. To je podľa Klusa otázka ďalšej diskusie. Nevie si predstaviť, že by otočili a nedodržiavali niečo, s čím súhlasili.

Klus zároveň pripomenul, že nádej umiera posledná a stále je čas do 31. augusta. Za nezvrátiteľný proces označil to, že ministri SaS podajú demisiu. Klus nie je rád, že celé dva mesiace sa spory dostali do osobnej roviny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kremský stále verí, že SaS dostane rozum. Viskupič kritizoval Hegera Čítajte

Problém vnímal hlavne v tom, že sa nedodržiavali pravidlá, ktoré si nastavili v koaličnej dohode, napríklad schvaľovanie zákonov s opozíciou alebo spôsob predkladania zákonov. Toto sa podľa neho nepodarilo vyriešiť počas leta.

"Som za to, aby sa nastavili pravidlá tak, aby sme mohli fungovať vo vláde zmysluplným spôsobom. Rešpektujem rozhodnutie republikovej rady, ktoré sa rozhodlo, že tam bude explicitne táto požiadavka," odpovedal na otázku, či je za odchod Matoviča z vlády.

Vetrák o nástupcoch nechcel špekulovať

Vetrák si myslí, že SaS nemala úprimný záujem ostať v koalícii. "SaS chce z nejakého dôvodu uniknúť pred zodpovednosťou," povedal. Nemyslí si, že by sa odchodom Matoviča z vlády rozpadol poslanecký klub OĽANO, hoci pripúšťa, že by niektorí poslanci mohli na to reagovať odchodom.

Klus povedal, že sa počíta s tým, že po odchode z rezortu diplomacie by sa mal vrátiť do poslaneckého klubu SaS. Dovtedy chce odovzdať agendu svojmu nástupcovi.

"Momentálne máme v strane nastavené pravidlá tak, že zotrváme tak dlho, ako bude potrebné, aby sme korektne odovzdali agendu novým štátnym tajomníkom," pripomenul.

Klus počul o ponuke pre Ivana Korčoka zotrvať na poste šéfa slovenskej diplomacie. Nevie si predstaviť lepšieho ministra ako neho, no Korčok je podľa neho typ človeka, ktorý dodržiava to, čo sľúbil.

Vetrák zatiaľ nedostal ponuku byť ministrom spravodlivosti, "Ak by som ju dostal, budem to vyhodnocovať," povedal. Nechcel špekulovať o nástupcoch za OĽANO, na poslaneckom klube o tom nehovorili. Budú to riešiť hneď, ako sa SaS rozhodne odísť z vlády.