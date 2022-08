Korčok pre české HN: Najviac rozdelení nie sú Matovič a Sulík. Fico vytvoril hrubšiu čiaru

Postoj vlády k Ukrajine sa podľa neho nezmení.

Niekoľko dní pred svojím odchodom z funkcie ministra zahraničných vecí poskytol Ivan Korčok rozhovor českým Hospodárskym novinám.

Rozoberá v ňom dôvody odchodu SaS z vládnej koalície, svoje videnie domácej politiky, budúcnosť V4, ale aj tú vlastnú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dá sa nejako stručne popísať, čo sa na Slovensku deje s vládou a prečo s najväčšou pravdepodobnosťou súčasná koalícia končí?

Prebieha veľmi vážna vládna kríza, ktorá veľmi pravdepodobne vyústi do odchodu štyroch ministrov, pričom jedným z nich som aj ja. Sú to ministri nominovaní stranou Sloboda a solidarita.

Boli sme opakovane svedkami mnohých konfliktných situácií a bohužiaľ sa dostávame do bodu, keď strana stratila akúkoľvek nádej na zmenu v spôsobe vládnutia.

Do 31. augusta je ešte priestor, aby zareagoval predovšetkým predseda vlády a aby sa najsilnejšia vládna strana OĽaNO pozrela na to, či je alebo nie je schopná naplniť podmienky SaS.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Politológ: SaS mala odísť hneď. Mám podozrenie, že si nechceli kaziť dovolenky Čítajte

Než sa dostaneme k detailom, tak by som sa na to pozrel ešte z trochu širšej z perspektívy, pretože aj vy sám hovoríte o kríze vládnutia. Nehrozí rozklad štátu až do bodu, že Slovensku sa nebude dať vládnuť?

Nehrozí. Aj napriek napätiu, ktoré je evidentne veľmi vysoké a vedie de facto k rozpadu vlády a strate vládnej väčšiny, mám úplnú dôveru a istotu v tom, že slovenské inštitúcie sú demokratické a máme jasné ústavné procesy.

Takou vládnou krízou neprechádza len Slovensko, ale je to prirodzený jav v demokraciách. Som hlboko presvedčený, že inštitúcie štátu a jeho najvyšší predstavitelia si sú vedomí zodpovednosti a majú dostatočnú odolnosť a dostatočnú schopnosť tieto ťažké procesy zvládnuť. A myslím, že najbližšie dni to ukážu.

Áno, deje sa to v určitom kontexte. Na východ od nás je vojna a sú tu hlasy, ktoré hovoria, že takúto krízu si nemôžeme dovoliť a že je to nezodpovedné, lebo tu ide o život. Demokracia a pevnosť inštitúcií je úplný základ toho, aby sme túto krízu zvládli.

Hrozí návrat Róberta Fica k moci?