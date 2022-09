Počas štúdia im zrušili študijné programy. Študenti musia prestúpiť do iných miest

Univerzita Komenského zrušila okolo 200 programov.

BRATISLAVA. Pred letom skončila Zuzana Ševečková druhý ročník bakalárskeho štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave a na konci augusta ešte nevie, kde bude môcť v septembri so štúdiom pokračovať a obhájiť bakalársku prácu.

Jej študijný program totiž v Bratislave zrušili.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Dochádzať na vysokú školu do Trnavy ma bude stáť veľa času aj peňazí navyše. Ak by mi však neprijali žiadosť o prestup do Trnavy, znamenalo by to, že som dva roky študovala zbytočne,“ povedala.

Univerzity na Slovensku vo veľkom rušia študijné programy, aby sa zladili s novými požiadavkami akreditačných štandardov, ktoré vydala ešte pred dvoma rokmi Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Školy mali čas do septembra, aby sa podmienkam prispôsobili. Napríklad Univerzita Komenského od 31. augusta ruší okolo dvesto programov.

V prvom ročníku im prišiel e-mail o rušení programu

Keď Zuzana Ševečková nastupovala na vysokú školu, o rušení jej študijného programu sa ešte nehovorilo.