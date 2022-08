Bude Matovič ministrom alebo poslancom? Menšinová vláda a predčasné voľby sú aj tak na obzore

Menšinová vláda je čoraz najpravdepodobnejší scenár.

BRATISLAVA. Rozpad vládnej štvorkoalície odchodom SaS a strata parlamentnej väčšiny pre vládu sú aj po strede najpravdepodobnejším scenárom vyústenia koaličnej krízy.

Platí to aj po neočakávanom ťahu OĽaNO, ktoré v poslednej chvíli po dvoch mesiacoch neúspešných rokovaní o zachovaní koalície predložilo strane Richarda Sulíka (SaS) desaťbodové ultimátum na podporu sociálnych a ekonomických opatrení, z ktorých mnohé však SaS už v minulosti odmietla.

OĽaNO je po novom ochotné nechať svojho lídra Igora Matoviča odísť z vládnych funkcií do parlamentu, na čom SaS trvá dva mesiace koaličnej krízy, ale len po splnení požiadaviek, čo by trvalo mesiace. Následne by Matovič odišiel, ak by sa postu ministra hospodárstva vzdal aj Sulík.

SaS odmietla o požiadavkách OĽaNO nateraz diskutovať, Sulík v stredu podal demisiu a v pondelok ho majú nasledovať aj ostatní traja ministri SaS, ak Matovič najskôr neodíde z vlády.

Vládna kríza sa tak ani 31. augusta neskončila, hoci dovtedy mala SaS opustiť vládu.

Zostali však už len dve možnosti, ako môže kríza v koalícii skončiť - konflikt medzi SaS a OĽaNO sa presunie do parlamentu, ak by sa z Matoviča a Sulíka napokon stali poslanci, alebo vznikne menšinová vláda. Oba varianty Slovensko neodďaľujú, ale naopak približujú k variantu predčasných parlamentných volieb.

Scenár 1: Matovič neustúpi a rozpad koalície bude pokračovať

"Garantujem vám, že aj 1. septembra budem stále ministrom financií," povedal Matovič počas leta niekoľkokrát, keď odbíjal hlavnú požiadavku SaS. Za dva mesiace vládnej krízy a naposledy aj v stredu opakoval, že SaS ustúpil už pred rokom, keď musel odísť z funkcie premiéra a druhýkrát to neurobí.