Dobré ráno: Sulík odstúpil, Matovič nie a chce akési desatoro

Ako pokračuje koaličná kríza.

V stredu sa mala rozpadnúť koalícia, nakoniec ale demisiu podal iba Richard Sulík. OĽaNO totiž prišlo s novým nápadom: akýmsi desatorom, ktoré ak bude splnené, Igor Matovič možno odíde.

Na to SaS povedala, že Matovič najskôr odíde a až potom sa môžu baviť. A prezidentka si medzičasom na koberec zavolala premiéra so šéfom parlamentu, že ako si to celé vlastne predstavujú.

To všetko pritom stihli v stredu... a, nuž, ak aj pre vás je tento slovenský politický bizár mimo pochopenie, nie ste sami.

Dnes sa naň Tomáš Prokopčák pozrie spolu s Petrom Tkačenkom.

Zdroje zvukov: TASR, SME

Krátky prehľad správ

Osem slovenských europoslancov žiada vylúčiť Smer z frakcie socialistov v Európskom parlamente. Dôvodom je spolupráca Smeru s Republikou a s predstaviteľmi putinovského Ruska. V minulosti pritom Smer spoluprácu s fašistami popieral práve preto, aby sa takémuto vylúčeniu vyhol.

Slovensko má stále dosť ďaleko od toho, aby sa smelo mohlo označiť za vyspelú demokraciu s vysokou úrovňou právneho štátu. Včera to pri príležitosti 30 rokov od prijatia slovenskej ústavy povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Ústava podľa nej naliehavo potrebuje zmenu prístupu. Podľa Borisa Kollára by si zaslúžila viac úcty, no mala by sa prípadne aj zmeniť.

Po páde z nemocničného okna mal údajne zomrieť Ravil Maganov, viceprezident koncernu Lukoil. Lukoil bol jedným z mála ruských podnikov, ktorý kritizoval vojnu na Ukrajine. Lukoil tvrdí, že Maganov zomrel po vážnej chorobe. V Rusku však od začiatku vojny za zvláštnych okolností zomreli viacerí vysokopostavení manažéri z energetického sektora.

Červený kríž žiada, aby sa prestalo bojovať v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne. Namiesto zahrávania sa s ohňom by sa mali podľa organizácie robiť konkrétne kroky na ochranu tohto zariadenia. Na ceste k elektrárni bol inšpekčný tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, doraziť mal v priebehu včerajška. Ich trasu presunu však mali bombardovať Rusi.

Odporúčanie

Skúsime to znovu: mojim dnešným odporúčaním je, aby ste nás prišli pozrieť. Ak nás počasie znovu nesklame, v pondelok 5. septembra by sme mali Dobré ráno nahrávať naživo. O šiestej podvečer na bratislavskom Tyršáku, Peter Tkačenko, Samo Marec a... asi tušíte, prejdeme si celý tento politický bizár. Určite sa zastavte, otázky bude môcť klásť aj publikum a my sa pokúsime odpovedať najlepšie, ako len vieme.

