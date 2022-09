Politici apelujú na dodržiavanie ústavy

Výročie Ústavy si politici pripomenuli aj prostredníctvom sociálnej siete.

BRATISLAVA. Vládne hnutie a politici si na sociálnej sieti pripomenuli 30. výročie Ústavy SR. Zhodli sa, že ústavu je potrebné si pripomínať, no najmä dodržiavať. Koaličné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je presvedčené, že dnešný deň je príležitosťou zamyslieť sa nad vlastným vzťahom k tomuto dokumentu. „Počas predošlých garnitúr sme totiž boli svedkami toho, ako tí istí politici, ktorí mali plné ústa vzletných fráz o význame ústavy, ju s cieľom osobných ziskov pri prvej príležitosti hanebne porušovali," tvrdia v hnutí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová napísala, že je veľkým privilégiom a výzvou disponovať vlastnou ústavou. Podľa nej je rovnakou výsadou i niesť zodpovednosť za svoj osud. „Za tridsať rokov sme prešli cestou turbulencií a bojov o to, ako bude vyzerať naša krajina dnes a ako bude vyzerať krajina našich detí," doplnila vicepremiérka. Zároveň dodala, že najmä pri súčasných komplikáciách jtreba sa k výzvam stavať tak, aby sme Slovensko posunuli k lepšiemu. V ústave sa hneď v úvode hovorí o tom, že "Slovensko je zvrchovaný, demokratický a právny štát". „O naplnenie tejto vety bojujeme tridsať rokov a aj dnes, v čase extrémizmu a mafie vo dverách," uzavrela.

„Sú politici, aj ich voliči, ktorí si tento deň spájajú s oslavou štátnosti. Sú aj politici, a tiež majú svojich voličov, ktorý by Deň ústavy ako štátny sviatok zrušili," napísala ministerka spravodlivosti (nom. strany Sloboda a Solidarita) Mária Kolíková. Podľa nej by sa mal v dnešný deň sláviť princíp, na ktorom stojí text ústavy, a to "zákon a pravidlá sú nad mocou aj nad vzťahmi." „Môžeme sa zamýšľať nad zmenami ústavy, môžeme si klásť otázky, či dostatočne odráža nové spoločenské výzvy a realitu. Ale tá kľúčová zmena by aj tak mala spočívať v pravidlách, ktoré sa majú dodržiavať, nie obchádzať," napísala Kolíková.

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) je toho názoru, že Ústava SR „stojí na piedestáli nad všetkými zákonmi." Tvrdí, že úctu jej vzdáme tým, že ju budeme dodržiavať. „Súčasná vláda robí všetko preto, aby ústava, zákony a spravodlivosť platili pre všetkých rovnako. Prejavom je tiež slobodná práca polície či orgánov činných v trestnom konaní," doplnil.

Ústava patrí všetkým občanom, tvrdí podpredseda hnutia Sme rodina Jozef Lukáč, ktorý zároveň dodal, že chráni práva a slobody každého z nás. „Jej prijatie zároveň bezprostredne súviselo so vznikom nášho štátu, preto je dôležité, aby sme tomuto dňu venovali pozornosť a pripomínali si ho," doplnil. Lukáč tvrdí, že Sme rodina vstupovalo do vlády s dbaním na ústavu a na zákony.