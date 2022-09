Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Írsky denník odporúča Bratislavu na výlet

V reštauráciách sa dlho nečaká, ak vôbec, píše The Irish Mirror: Irish daily describes Bratislava as underrated capital

2. Bratislavské námestie s nádychom starého Chicaga

Výstava v hlavnom meste odkrýva minulosť najväčšej centrálnej zóny v meste: Chicago and Bloody Wednesday part of the history of Bratislava's squares

3. Pre vojnu na Ukrajine americké firmy zvažujú presun na Slovensko

Najväčší záujem majú IT firmy: American IT companies eye Slovakia to relocate operations from Russia

4. Cudzinci sú pre Slovensko dôležití. Na krajinu sa pozerajú inak

Cudzinci v podcaste Na Slovensku aj po anglicky hovoria o svojich prvých dojmoch a prekážkach na Slovensku: A Fish Out Of Water

Bratislava. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

5. Chorvátsky lingvista sa zamiloval do slovanského esperanta

Vojna v Juhoslávii či kniha z antikvariátu priviedli Sinišu Habijanca k výskumu slovenčiny: Croatian linguist making Slovak his life’s work

6. Telefónny či nákupný zoznam? Ústava má 30 rokov

V ústave sa nachádzajú unikáty od ochrany manželstva po ochranu vody: Slovakia’s ‘shopping list’ constitution marks 30 years

7. Hrad sa pýši výhliadkovou vežou aj nezvyčajnou vianočnou tradíciou

Všetko z kultúry i cestovania na jednom mieste: Weekend: Unique Christmas tradition in Lednica

8. Miešajú vodík so zemným plynom. Nikto si nič nevšimol

Ak by sa pilotný projekt osvedčil, Slovensko by nemuselo v budúcnosti dovážať obrovské množstvá plynu: Slovakia tests blending hydrogen in natural gas pipelines

Hrad Lednica. (zdroj: Martin Mezei)

9. Tipy ako sa zabaviť v Bratislave v najbližších dňoch

V prehľade tiež zistíte, kde si zacvičíte jogu alebo kam sa vybrať na výstavu: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

10. Slovenskí vedci našli spôsob ako ľahšie odhaliť rakovinu

Vďaka presnejším testom sa muži môžu vyhnúť bolestivej procedúre. Chemik Ján Tkáč hovorí, že ich testy by sa dali použiť na odhaľovanie rôznych typov rakovín: The Slovak chemist who wants to help men avoid a painful procedure

