Dobré ráno: Pomôže nám štát s cenami energií?

Na čo sa majú pripraviť domácnosti aj podniky.

Vláda avizuje pomoc domácnostiam s až trojnásobným rastom cien elektriny a plynu prostredníctvom zastropovania cien energií. Schválenia sme sa však stále nedočkali.

Po piatkových rokovaniach zaznelo, že existuje konkrétny legislatívny návrh a pokračovať sa bude v pondelok. O tom, čo nás čaká a aké opatrenia sú pripravené sa Ľubica Melcerová rozprávala s Evou Frantovou z ekonomickej redakcie Index.

Krátky prehľad správ

S odchodom z koalície koketuje aj Sme rodina. Hnutie avizovalo, že v prípade vzniku menšinovej vlády stanoví podmienky, za ktorých vo vláde zotrvá. Boris Kollár sa už dávnejšie vyjadril, že pred menšinovou vládou preferuje predčasné voľby.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský tvrdí, že už vyčerpali všetky možnosti a zbierajú výpovede. Majú približne 3500 deklarácií od nemocničných lekárov, ktorým tak začne 1. októbra plynúť dvojmesačná výpovedná lehota a počas nej bude mať ministerstvo poslednú šancu situáciu vyriešiť.

Európska komisia koncom týždňa schválila dve vakcíny upravené na variant omikron. Povolenie odporučila Európska lieková agentúra. Ide o vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna. Na Slovensko by mali prísť v najbližších dňoch.

Rusi tvrdia, že v Záporožskej jadrovej elektrárni budú dvaja inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však uviedol, že Rusko nedovolilo vstup novinárom, ktorí inšpektorov sprevádzali, a namiesto nich išli ruskí propagandisti.

Odporúčanie na záver

Moje dnešné odporúčanie je humor, ktorý v týchto časoch zúfalo potrebujeme. Keď sa dokážete smiať na najtemnejších veciach aj v čase, keď sa vám stále dejú, niekedy vám práve to pomôže ich prekonať - tvrdí vo svojom tohtoročnom špeciáli stand-up komička Taylor Tomlinson. A hovorí z vlastnej skúsenosti, v Look at you totiž rozoberá svoju bipolárnu poruchu, smrť matky aj intímny život a miestami je to naozaj tvrdý humor, no ja som tento špeciál videla už štyrikrát a baví ma stále viac. Look at you je môj zaujímavý tip na záver a nájdete ho na Netflixe.

