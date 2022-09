Fico nevedel prísť Mečiarovi na meno. Teraz vyzval na potlesk pre neho aj pre Gašparoviča

Keď šéf Smeru hovoril k 30. výročiu ústavy, niektorí politici odišli zo sály.

Robert Fico pôvodne odmietla vládu s HZDS Vladimíra Mečiara. Napokon si to rozmyslel, zobral aj Jána Slotu z SNS. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Svoju politickú kariéru naštartoval šéf Smeru Robert Fico aj kritikou Vladimíra Mečiara, ktorému nevedel prísť na meno. Vo štvrtok pre neho už žiadal potlesk.

„Môžete to hodnotiť, ako chcete, ale chcem vás požiadať o potlesk pre dvoch ľudí. Pána predsedu vtedajšej Národnej rady Ivana Gašparoviča a predsedu vtedajšej vlády Vladimíra Mečiara, že to zobrali do svojich rúk,“ povedal Fico v príhovore na slávnostnej schôdzi parlamentu k 30. výročiu prijatia ústavy.

Bývalí či súčasní poslanci v sále reagovali rozpačito. Napríklad šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár, ktorý je nezávislým poslancom, po Ficovej výzve odišiel zo sály. Vďaku Mečiarovi neskôr označil za relativizáciu hodnôt, selektívnu amnéziu a krivenie dejín.

Nad Mečiarom ako čestným hosťom na akcii sa pozastavila aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová.