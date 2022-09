Visolajský: Netlačí nás čas podávania výpovedí, tlačí nás situácia v nemocniciach

Riešime aj zvýšenie platov sestier, hovorí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Súčasné odmeňovanie je veľmi demotivujúce, pretože ak si lekár okolo 30. roku života spraví atestáciu, po atestácii sa mu plat nemení a až do dôchodku má plat rovnaký," hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia PETER VISOLAJSKÝ.

V rozhovore vysvetľuje, ako sú na tom slovenské lekárske fakulty, či to, prečo novým lekárom až tak nezáleží na nástupnom plate.

Peter Visolajský od roku 2006 pôsobí ako pediater vo Fakultnej nemocnici v Nitre,

od roku 2012 je predsedom Lekárskeho odborového združenia.

S kým rokujete, keď sa rozpadá vláda?

Bývajú tam pán minister zdravotníctva, pán minister financií a štátni tajomníci, takže cítim, že zatiaľ rokujeme s vládou, s pánom premiérom.

Kedy ste naposledy mali takéto rokovanie?

Myslím, že pred dvoma týždňami.

Ako s vami teraz môže niekto rokovať, keď vláda už nemá väčšinu? Nie sú to zbytočné rokovania?

Určite je to pre nás komplikácia. V každom prípade sme rokovania alebo žiadosť o stretnutie začali pred rokom v auguste a v tom čase sa momentálna situácia nedala predpovedať.

Avšak nič to nemení na probléme, ktorý chceme riešiť. Dôležité pre nás je, aby slovenské zdravotníctvo fungovalo a začalo sa riešiť.

Frustruje vás to, keď vidíte, ako sa vládne?

Je veľmi frustrujúce, keď vidíte, že štát potrebuje nejaké zásadné riešenia, ale namiesto toho počúvate koaličnú hádku.

My lekári by sme už tiež chceli určité riešenia v zdravotníctve, avšak ľudia, ktorí sú v ministerstve zdravotníctva za to platení a sú tam naprieč vládami, by to mali zabezpečiť tým, že si začnú robiť konečne svoju prácu.

Minister financií Matovič z OĽaNO hovorí, že ste rokovali o zvýšení platov zdravotníkov o 550 eur, ale vy hovoríte, že je to o 169 eur, plus za každý rok praxe 12 eur v hrubom. Ako je možné, že ide o dve rozdielne sumy?