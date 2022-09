Rodičia prvákov na základných školách dostanú aj v októbri vyšší prídavok na dieťa

Prídavok bude vyšší o 30 eur.

BRATISLAVA. Úrady práce a sociálnych vecí vyplatia rodičom prvákov na základnej škole aj v októbri tohto roka jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa.

Výška prídavku na dieťa za september sa týmto rodičom zvýši o 106,33 eura na 136,33 eura. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak rodič nepoberá prídavok na dieťa na Slovensku, ale ho dostáva v inom členskom štáte Európskej únie, nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa. Informácie aj s tlačivom žiadosti sa nachádzajú aj na webe stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Predpokladáme, že tento rok podáme pomocnú ruku v podobe zvýšeného prídavku viac ako 60 500 rodinám pri zvládnutí vyšších výdavkov spojených so školskou dochádzkou,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Poskytovanie tejto dávky rodičom prvákov na základnej škole s účinnosťou od začiatku budúceho roka zrušil parlament schválením prorodinného balíčka Igora Matoviča. Túto dávku by tak mali úrady práce a sociálnych vecí vyplácať v októbri tohto roka poslednýkrát. Poslanci Národnej rady za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková a Jozef Hlinka však predložili do parlamentu návrh, ktorým by sa opätovne zaviedlo jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa v sume 110 eur pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy.

Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce od roku 2019. Nárok naň majú rodičia detí, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. Cieľom zvýšeného prídavku je podporiť rodiny prvákov pri zabezpečovaní základných školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.