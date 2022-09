Zrada, útek, pakt s mafiou. OĽaNO uchránilo Matoviča, bez SaS čaká peklo

Ministrami majú byť nestraníci, hospodárstvo môže viesť Hirman.

BRATISLAVA. OĽaNO vyprevádza svojho dvaapolročného koaličného partnera SaS zo spoločnej vlády slovami, že ju povalil, o odchode od nedokončenej roboty a spolčením sa s mafiou a fašistami.

"Už sa neposerieme druhýkrát pred tým Sulíkom," povedal v rádiu Expres líder OĽaNO Igor Matovič o predsedovi SaS a jeho strane, ktorá pred rokom úspešne žiadala Matovičov odchod z kresla premiéra. Do pondelka trvalo jej neúspešné ultimátum, aby sa Matovič vzdal aj funkcie ministra financií.

V pondelok popoludní traja ministri SaS - školstva, spravodlivosti a zahraničných vecí - Branislav Gröhling, Mária Kolíková a Ivan Korčok odniesli do podateľne prezidentskej kancelárie listy, že sa vzdávajú funkcií. Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu už pred týždňom.

"To, čo zažíva Slovensko pod vedením Igora Matoviča, sa nedá nazvať inak ako rozvrat. Dostali dva mesiace času, ale využili ich na šírenie kýbľov špiny a ohovárania," ohlásil Sulík odchod SaS do opozície. Odmietol, že by dôvodom odchodu boli jeho osobné spory s Matovičom.

Nominanti SaS zostávajú ministrami, kým prezidentka Zuzana Čaputová neprijme ich demisie a zároveň nevymenuje ich dočasných či riadnych náhradníkov. Premiér Eduard Heger z OĽaNO ich chce prezidentke predstaviť tento týždeň, zverejniť mená plánuje až po víkende.