Dobré ráno naživo: SaS je preč, Matovič nikam neodchádza

Ako sme sa dopracovali k menšinovej vláde.

Ministri SaS podali demisie, ešte stále premiér Eduard Heger hovorí o trojkoalícii, Igor Matovič je stále ministrom financií. Nie že by nás to tešilo, ale asi sme si nemohli vybrať lepšiu tému a čas na Dobré ráno naživo o politike.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Takže dnes sa spoločne pokúsime pochopiť, čo sa to stalo, prečo sa to stalo a čo z toho vyplýva. Teda ako si premiér predstavuje vládnutie, čo na to prezidentka a, mimochodom, aký to bude mať dopad na krajinu.

Ja som Tomáš Prokopčák, mojimi dnešnými hosťami sú Peter Tkačenko a Samo Marec a toto je Dobré ráno naživo.

Krátky prehľad správ

Premiér Eduard Heger včera oficiálne oznámil, že jeho vláda bude vzhľadom na demisie ministrov SaS menšinová. S menami nových ministrov by chcel ísť najskôr za prezidentkou, až potom ich predstaví verejnosti.

Prezidentka Zuzana Čaputová už odkázala, že bude zvažovať ponúknutých kandidátov na nových ministrov. Zároveň vak pripomenula, že nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou.

Ruská ekonomika je potemkinova dedina a ak Vladimír Putin nevytrieska všetok potenciál z tejto zimy, tá ďalšia už pre Európu nebude kritická. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sankcie na Rusko neúčinkujú, nie je to pravda. Šesticu mýtov o ruskej ekonomike vyvracia Jozef Ryník, v článku, ktorý nájdete na webe SME.sk.

Prvé dodávky vakcín prispôsobené na variant omikron by mali prísť na Slovensko tento týždeň. Očkovanie bude podľa ministerstva zdravotníctva možné od polovice septembra, zatiaľ pre osoby staršie ako 50 rokov. Konečným cieľom by malo byť, aby sa mohol zaočkovať každý, kto bude mať záujem.

Novou britskou premiérkou bude Liz Trussová. Doterajšiu ministerku zahraničných vecí uprednostnili konzervatívci vo voľbe lídra pred exministrom financií Rishim Sunakom. Boris Johnson ohlásil odchod z funkcie ešte začiatkom júla.

Odporúčanie

Ak máte tiež pocit, že sociálne siete spoločnosti Meta sú nanič... nuž, nie ste v tom sami. A ak sa k tomu ešte aj pýtate, prečo Facebook a Instagram robia kroky, ktoré robia a prečo toto podnikanie pripomína detské ihrisko, na ktorom musíte deťom neustále prinášať nové žiarivé hračky, vypočujte si epizódu Instagram’s identity crisis podcastu Today Explained. Je mojim dnešným odporúčaním.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.