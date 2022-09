Ranný brífing: Vládu majú zachrániť experti, ekonomika Ruska pre sankcie kolabuje

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vo vládnej trojkoalícii sa čoraz intenzívnejšie spomínajú konkrétne mená náhradníkov na uvoľnené miesta ministrov vo vláde. OĽaNO už oslovuje odborníkov, Za ľudí a Sme rodina však nechcú nechať matovičovcom všetky štyri rezorty po SaS.

Uniknutá tajná správa odhalila pravdu o Rusku. Na zadanie ruskej vlády ju vypracovali tamojší ekonomickí experti. Sankcie ho ničia, ekonomika kolabuje. Krajina tak bude čeliť oveľa hlbšej recesii ako Kremeľ priznáva.

Premiér Eduard Heger tvrdí, že v čase energetickej krízy, plánu obnovy a plánovaných reforiem chcú na posty dosadiť odborníkov. Kto budú noví ministri či ministerky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Antiharabinovský sudca aj uznávaný diplomat. Koho chce OĽaNO na ministerstvách?

Zľava: kandidát na ministra hospodárstva Karel Hirman, kandidát na ministra školstva Richard Vašečka a kandidát na ministra spravodlivosti Ľudovít Bradáč. (zdroj: SME)

Hnutie OĽaNO tlačí na zvyšok trojkoalície, aby ovládlo štyri uvoľnené ministerstvá po SaS. Do funkcií už oslovujú odborníkov, ktorí nepôsobia v politike. Deje sa to napriek nesúhlasu Sme rodina a Za ľudí. Strany Veroniky Remišovej a Borisa Kollára majú vlastné, ale dosiaľ nezverejnené požiadavky.

Matovičovo hnutie by na poste ministra hospodárstva chcelo vidieť po Richardovi Sulíkovi experta na energetiku Karla Hirmana. Ako o novom možnom ministrovi zahraničných vecí sa zas hovorí o slovenskom veľvyslancovi v Prahe Rastislavovi Káčerovi.

Ako kandidát na miesto ministra školstva sa spomína Daniel Bútora, ktorý pôsobil v správnej rade zriaďovateľa cirkevných škôl C. S. Lewisa, ale aj poslanec OĽaNO Richard Vašečka.

„Bojím sa, aby sa nestalo, že nebudeme učiť etickú výchovu alebo zrušíme sexuálnu výchovu,“ hovorí už odchádzajúci minister školstva z SaS Branislav Gröhling. V kresle ministra spravodlivosti by OĽaNO chcelo sudcu Ľudovíta Bradáča.

Veľké diskvalifikačné šlendriánstvo: Ako už konštatovali viacerí, nehľadať dlho vopred náhradníkov do rezortov SaS je veľké šlendriánstvo, ktoré opäť raz diskvalifikuje OĽaNO ako vládnu stranu. Nezahovoria to ani populistické motúzy pod nosy verejnosti, že noví ministri nebudú straníci, ale „špičkoví odborníci“, píše Peter Schutz.

Jeho texty usvedčujú extrémistov, sám na proces čaká. Rogela zadržali pred dvoma rokmi

Spevák kapely Krátky proces Rastislav Rogel odchádza z budovy Špecializovaného trestného súdu. (zdroj: TASR)

Speváka Rastislava Rogela z neonacistickej kapely Krátky proces mali policajti tridsať rokov priamo pod nosom. Verejne vystupoval, podnikal, občas si zahral aj v televízii.

V minulosti vyšetrovanie legendy extrémistickej scény stroskotalo na letargickej práci polície. Roky sa čakalo na znalcov a strácali sa zabezpečené nahrávky.

V auguste pred dvoma rokmi NAKA počas akcie Šašovia zadržala Rogela aj so zvyškom skupiny Krátky proces. Obvinili ich za posledné tri albumy kapely: Slovanská jednota z roku 2016, Na prach z roku 2017 a Hyeny z roku 2019. Takisto sú obvinení za predaj tričiek a mikín Krátkeho procesu.

Po dvoch rokoch vyšetrovania však polícia opäť čaká na posudky. "V súčasnosti prebieha rozsiahle znalecké dokazovanie, vzhľadom na veľké množstvo extrémistických materiálov, ktoré boli zaistené počas vykonaných domových prehliadok," povedala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

V krátkosti z domova:

Heger neplánuje požiadať parlament o dôveru: Požiadať parlament o dôveru vláde nie je potrebné, myslí si premiér Eduard Heger. Tvrdí, že o vyslovenie dôvery sa žiada, keď sa vláda ustanoví, a nie je povinné ju dávať pravidelne schvaľovať. Premiér pripúšťa, že by hlasovanie nemusel ustáť. Pokiaľ by požiadal o dôveru v parlamente pri 70 vládnych poslancoch, môže podľa svojich slov rovno podať demisiu.

Požiadať parlament o dôveru vláde nie je potrebné, myslí si premiér Eduard Heger. Tvrdí, že o vyslovenie dôvery sa žiada, keď sa vláda ustanoví, a nie je povinné ju dávať pravidelne schvaľovať. Premiér pripúšťa, že by hlasovanie nemusel ustáť. Pokiaľ by požiadal o dôveru v parlamente pri 70 vládnych poslancoch, môže podľa svojich slov rovno podať demisiu. SaS bude hlasovať za odvolanie Matoviča: Predseda strany Sloboda a Solidarita a minister hospodárstva v demisii Richard Sulík oznámil, že na rokovaní poslaneckého klubu sa všetci zhodli, že budú hlasovať za odvolanie Matoviča, ak s takýmto návrhom príde nejaká strana. Priznal tiež, že možno s návrhom príde i samotná SaS.

Predseda strany Sloboda a Solidarita a minister hospodárstva v demisii Richard Sulík oznámil, že na rokovaní poslaneckého klubu sa všetci zhodli, že budú hlasovať za odvolanie Matoviča, ak s takýmto návrhom príde nejaká strana. Priznal tiež, že možno s návrhom príde i samotná SaS. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 337 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 511 testov. V nemocniciach aktuálne leží 366 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Kremľu zostali Irán a Severná Kórea. Rusi sa u nich snažia nakúpiť rakety a muníciu

Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Vďaka rastúcim cenám energií, ktoré dosahujú historické maximá práve v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, sa Moskve zatiaľ darí napĺňať štátnu pokladnicu. Ruský zbrojný priemysel a teda aj ruskú armádu však sankcie zasiahli mimoriadne tvrdo.

Zo zistení západných tajných služieb vyplýva, že Rusko sa v snahe zohnať chýbajúce zbrane a muníciu uchyľuje k obchodom s Iránom a najnovšie aj so Severnou Kóreou.

Ruské ministerstvo obrany napríklad usiluje o nákup miliónov rakiet a delostreleckých granátov zo Severnej Kórey, aby ich mohlo využívať vo svojej pokračujúcej agresii na Ukrajine.

Britské tajné služby zasa upozorňujú, že sa Rusko tiež snaží doplniť si zásoby bezpilotných lietadiel. Ukrajinskí obrancovia totiž množstvo nepriateľských dronov zneškodnili a ruský zbrojný priemysel ich pre sankcie nedokáže vyrábať v požadovaných množstvách.

„Kremeľ by mal byť znepokojený, že si vôbec musí niečo kupovať od Severnej Kórey,“ hodnotí pre New York Times Mason Clark, ktorý v Inštitúte pre štúdium vojny vedie tím skúmajúci stratégie Moskvy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: V prvých dňoch septembra sa frontová línia na Ukrajine veľmi neposúvala. Ukrajinská armáda však už rozbehla snahu získať znovu pod kontrolu Chersonskú oblasť. Rusko zatiaľ postupne zastavuje ďalšie dodávky surovín do Európy. Prinášame prehľad správ vojny na Ukrajine z posledného týždňa.

V prvých dňoch septembra sa frontová línia na Ukrajine veľmi neposúvala. Ukrajinská armáda však už rozbehla snahu získať znovu pod kontrolu Chersonskú oblasť. Rusko zatiaľ postupne zastavuje ďalšie dodávky surovín do Európy. Prinášame prehľad správ vojny na Ukrajine z posledného týždňa. Nová Putinova doktrína: Vladimir Putin schválil novú doktrínu na obranu "ruského sveta". Tento pojem využívajú konzervatívni ideológovia na ospravedlnenie intervencií. Šéf Kremľa už roky hovorí o podľa neho tragickom osude zhruba 25 miliónov Rusov, ktorí sa po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 ocitli v novovzniknutých nezávislých štátoch mimo územia Ruska.

Vladimir Putin schválil novú doktrínu na obranu "ruského sveta". Tento pojem využívajú konzervatívni ideológovia na ospravedlnenie intervencií. Šéf Kremľa už roky hovorí o podľa neho tragickom osude zhruba 25 miliónov Rusov, ktorí sa po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 ocitli v novovzniknutých nezávislých štátoch mimo územia Ruska. Prísnejšie víza pre Rusov: Ruským občanom sa skomplikuje a zdražie získavanie víz do Európskej únie. Ak členské štáty schvália návrh Európskej komisie, budú víza pre Rusov stáť 80 eur namiesto doterajších 35 eur a čakať na ne budú 15 dní namiesto desiatich.

Ruským občanom sa skomplikuje a zdražie získavanie víz do Európskej únie. Ak členské štáty schvália návrh Európskej komisie, budú víza pre Rusov stáť 80 eur namiesto doterajších 35 eur a čakať na ne budú 15 dní namiesto desiatich. Výzva na ukončenie bojov v elektrárni: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vyzvala v správe o Ukrajine na ukončenie bojov v Záporožskej jadrovej elektrárni a jej okolí. Inšpekcia zaznamenala škody blízko reaktorov aj poškodenú infraštruktúru. MAAE tiež uvádza, že jej inšpektori v elektrárni potvrdili prítomnosť ruských vojakov aj vojenských vozidiel a vybavenia.

Zo zahraničných webov:

Tajná správa odhalila pravdu o Rusku: Sankcie ho ničia, ekonomika kolabuje

Zdá sa, že obyvatelia Moskvy sa nezaujímajú o ekonomické a politické sankcie zo strany Západu. (zdroj: TASR/AP)

Rusko bude čeliť oveľa dlhšej a hlbšej recesii, ako pôvodne Kremeľ predpokladal. Nejde o zbožné prianie západných krajín, ktoré na Rusko uvalili ekonomické sankcie za jeho vojenskú agresiu na Ukrajine.

Konštatuje sa to v utajenom dokumente, na ktorom na zadanie ruskej vlády niekoľko mesiacov pracovali ruskí ekonomickí experti. Ich cieľom bolo posúdiť skutočný vplyv hospodárskej izolácie Ruska.

V štúdii vykresľujú oveľa hrozivejší obraz, než aký Putin a jeho garnitúra zvyčajne prezentuje vo svojich optimistických verejných vyhláseniach. Analýza opisuje prepad hrubého domáceho produktu, odlev kvalifikovanej pracovnej sily i straty na daniach z obmedzeného exportu surovín.

K utajenej správe sa dostala agentúra Bloomberg, ktorá tvrdí, že bola vypracovaná pre úzky okruh najvyšších predstaviteľov ruského štátu. Pravosť dokumentu novinárom potvrdilo niekoľko zdrojov.

V krátkosti z ekonomiky:

U. S. Steel Košice vypína vysokú pec: Košické železiarne U. S. Steel obmedzujú svoju prevádzku. Od pondelka začali s plánovaným odstavením vysokej pece VP2. Hovorca firmy Ján Bača uviedol, že odstávka bude trvať 60 dní. U. S. Steel zároveň redukuje počet zamestnancov a pripravil aj návrh motivačného programu.

Košické železiarne U. S. Steel obmedzujú svoju prevádzku. Od pondelka začali s plánovaným odstavením vysokej pece VP2. Hovorca firmy Ján Bača uviedol, že odstávka bude trvať 60 dní. U. S. Steel zároveň redukuje počet zamestnancov a pripravil aj návrh motivačného programu. Ako získať dotáciu na obnovu domu: Majitelia starších rodinných domov budú môcť od polovice októbra žiadať štát o dotáciu na ich obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia totiž spúšťa prvé dve výzvy z plánu obnovy, spolu v hodnote 30 miliónov eur. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom prvých dvoch výziev obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti.

Majitelia starších rodinných domov budú môcť od polovice októbra žiadať štát o dotáciu na ich obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia totiž spúšťa prvé dve výzvy z plánu obnovy, spolu v hodnote 30 miliónov eur. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom prvých dvoch výziev obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. Terasy pri komplexe Eurovea zbúrajú: Kým po biznisovej stránke patria terasy pri bratislavskom obchodnom centre Eurovea k tomu najvýnosnejšiemu u nás, po stránke úradnej patrili dlhé roky medzi najznámejšie čierne stavby. Aj keď medzičasom získali pečiatku od úradov, tá mala len dočasný charakter. Definitívne riešenie je na stole a počíta s búraním terás pri nábreží Dunaja.

Kríza ich vyhnala zo Steel arény. Hokejisti Košíc sa sťahujú do menšej haly

Košická Steel Aréna. (zdroj: TASR)

Hokejový klub HC Košice sa sťahuje do Crow arény. Reaguje tak na zvýšenie cien prenájmu v Steel aréne.

"Ceny elektrickej energie sa v posledných týždňoch bezprecedentne a astronomicky zvýšili. Kým v decembri 2021 bola cena 54,96 eur za MWh, koncom mája to bolo 229 eur za MWh a koncom augusta cena energie dosiahla strop 1050 eur za MWh," uvádza klub na svojom oficiálnom webe.

"Klub uzavrel na sezónu 2022-2023 so Steel arénou dohodu o navýšení platby na sumu 650-tisíc eur. Aktuálne ceny energie však spôsobili, že dohodnutých 35-tisíc eur za mesiac august pokryje len cca. šestinu reálnej spotreby," píše sa v stanovisku klubu.

Ak by Košičania chceli v Steel aréne ostať, celková suma za prenájom ľadovej plochy by sa mohla podľa nich vyšplhať na dva milióny eur.

Krízovým riešením je presunutie tréningového procesu všetkých tímov do Crow arény, kde bude prebiehať v obmedzenej podobe.

Ruský fotograf Yuri Kozyrev: Pri pohľade na mŕtve deti plačem

Ruský fotograf Yuri Kozyrev bol v Bratislave členom medzinárodnej poroty fotografickej súťaže Slovak Press Photo. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Fotografoval vojnové konflikty v Čečensku aj Iraku, udalosti Arabskej jari v Egypte, Líbyi aj v Jemene, hneď po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 odišiel do Afganistanu, kde sledoval pád Talibanu.

„Mám veľkú autocenzúru v tom, čo odfotografujem a čo ukážem. Keď som robil pre Time, bol som v Beslane a zachytával tam ten chaos. Volali mi, že na CNN videli, ako tam ležia mŕtve telá, aby som to išiel odfotografovať. Nikdy by som také fotografie neurobil, mali by sme mať rešpekt k mŕtvym ľuďom. Čo ma po takých fotografiách, keď sa nezachovám ako ľudská bytosť,“ hovorí držiteľ viacerých ocenení World Press Photo Yuri Kozyrev.

„Táto profesia z vás môže urobiť aj cynikov, ale ja mám šťastie, že som obklopený veľmi citlivými ľuďmi,“ dodáva ruský fotograf. Už niekoľko rokov nepracuje ako vojnový reportér, venuje sa radšej témam, ako je napríklad klimatická zmena, ktorú stvárňuje na Arktíde.

V krátkosti z kultúry:

Čelí dospelosti s výškou dieťaťa: Ako väčšina ľudí s achondropláziou ani Veronika Kurcinová nemeria viac ako stotridsať centimetrov. Jej výška je presne 128 centimetrov. Tento údaj je uvedený aj na prvej strane jej pripravovanej knihy Pohľad zdola, ktorá by sa k čitateľom mala dostať na jeseň. Otvorene, sarkasticky a bez sebaľútosti v nej ukazuje čriepky zo života ľudí s hendikepom.

Ako väčšina ľudí s achondropláziou ani Veronika Kurcinová nemeria viac ako stotridsať centimetrov. Jej výška je presne 128 centimetrov. Tento údaj je uvedený aj na prvej strane jej pripravovanej knihy Pohľad zdola, ktorá by sa k čitateľom mala dostať na jeseň. Otvorene, sarkasticky a bez sebaľútosti v nej ukazuje čriepky zo života ľudí s hendikepom. Neexistuje druhotriedne predstavenie: Za slovami uznania, že „takto fantasticky ten orchester hádam ešte nehral“, stál dodatok: „To Kevin!“. Medzi orchestrom a dirigentom vznikla správna chémia. Kevin Rhodes sa stal novým šéfdirigentom Opery SND.

Za slovami uznania, že „takto fantasticky ten orchester hádam ešte nehral“, stál dodatok: „To Kevin!“. Medzi orchestrom a dirigentom vznikla správna chémia. Kevin Rhodes sa stal novým šéfdirigentom Opery SND. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH: Branislav Gröhling. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bude teraz fungovať parlament? Podporí SaS v októbri rozpočet? A ako by strana hlasovala pri odvolávaní Matoviča alebo predčasných voľbách? Povalila SaS tretiu vládu, ako to hovorí Igor Matovič? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva v demisii Branislavom Gröhlingom.

Všesvet: Do Nórska chodí za prácou čoraz viac Slovákov. Zarobiť tam môžu až štvornásobok

Karikatúra

Matovič kráča do histórie. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Cuketový koláč s kozím syrom a orechmi. (zdroj: Fotolia)

Pizza, roláda aj jednohubky: Vybrali sme pre vás recepty na slané cuketové koláče.

