Ranný brífing: SaS zvažuje v parlamente vlastný útok, v Záporoží hrozí jadrová havária

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Koalícia nemá dosť hlasov na zákony, opozícia bez SaS zas na položenie vlády. Návrhmi bude živiť napätie. Strana SaS tiež nevylučuje, že sama podá návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča, podpisy by pridal aj Hlas.

Rusi hovoria, že chránia Záporožskú jadrovú elektráreň pred Ukrajincami, ale za desať dní sa im môže roztaviť reaktor. Rusi elektráreň zamínovali a odpaľujú z nej rakety. Je to hra s ohňom, hodnotia experti.

Poznáme ju ako to miesto, kde sa mali odohrávať tajné schôdzky medzi bödörovcami a Robertom Ficom či Robertom Kaliňákom. Navyše známu poľovnícku chatu pri Čifároch využívali ešte aj bez zmluvy. Ako to na tejto chate vyzerá? A ako prípad postupuje? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Parlament ovládne opozícia. Vládu môže položiť jediný jej návrh

Richard Sulík s poslancami za stranu SaS v parlamente. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pokusy o odvolanie člena vlády, ktoré boli dosiaľ skôr formálnym nástrojom opozície, sa môžu stať jej najsilnejšou zbraňou. Môže tak testovať schopnosť menšinovej vlády fungovať bez SaS. Richard Sulík nevylučuje, že jeho strana príde do parlamentu s návrhom na odvolanie ministra financií Igora Matoviča.

SaS sa o jeho odchod z funkcie snažila predošlé dva mesiace, spor vyvrcholil demisiou štyroch ministrov. Keď prezidentka demisie prijme a SaS odíde z vlády, posilní opozíciu a tá v parlamente získa väčšinu.

Pod návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie by SaS potrebovala získať 30 podpisov poslancov. Sama ich bude mať 21. Ďalšie by sa nebránili dodať nezaradení poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár, ale ani poslanci okolo Petra Pellegriniho. „Hlas podporí každý návrh na odvolanie Matoviča,“ reagovala hovorkyňa.

Richard Sulík vraví, že po prípadnom páde Igora Matoviča zváži SaS návrat do vlády. Taký scenár však nie je pravdepodobný. „Ak OĽaNO naozaj stojí za Matovičom, odvolanie lídra s pričinením SaS by malo vnímať ako nepriateľský krok,“ vraví politológ Pavol Baboš.

Mafia je každý, kto nesúhlasí s Matovičom: Tí v koalícii, ktorí sa tešia na vládnutie emancipované od liberálov, by mali brzdiť entuziazmus. Ešte len teraz bude nutnosť chodiť si k nim po podporu. Eventualitu, že pomáhať pri schvaľovaní zákonov budú exkotlebovci, už ošetril Matovič tradičným agresívnym naratívom. Ak ich odmietnu saskári, pôjdu k fašistom a to bude Sulíkova chyba, píše Zuzana Kepplová.

Tí v koalícii, ktorí sa tešia na vládnutie emancipované od liberálov, by mali brzdiť entuziazmus. Ešte len teraz bude nutnosť chodiť si k nim po podporu. Eventualitu, že pomáhať pri schvaľovaní zákonov budú exkotlebovci, už ošetril Matovič tradičným agresívnym naratívom. Ak ich odmietnu saskári, pôjdu k fašistom a to bude Sulíkova chyba, píše Zuzana Kepplová. Na šnúrke od Sulíka: Komfort SaS siaha až potiaľ, že blokovať nejaký koaličný zákon nemusia ani z presvedčenia, ale iba ako test antifašizmu Matoviča. Ak ho OľaNO, resp. trojkoalícia nezvládnu, ešte viac podkopú vlastnú dôveryhodnosť a „namažú“ SaS do kampane, píše Peter Schutz.

Jankovská si kľúčové svedectvo proti sebe nevypočula. Ohrozilo by to vraj jej život

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská v sprievode svojho obhajcu Petra Erdösa pred augustovým pojednávaním. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po mesačnej prestávke a na druhý pokus sa trnavskému súdu podarilo otvoriť proces s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Hneď v úvode zaznelo kľúčové svedectvo kauzy Fatima, pre ktorú hrozí Jankovskej desaťročné väzenie.

Svedok Michal Vida vysvetľoval, prečo v roku 2018 náhle zmenil svoju výpoveď, v ktorej označoval Jankovskú za korupčnú sudkyňu spolupracujúcu s mafiou. Podobne dovtedy celé roky usvedčoval aj Jankovskej svata Petra Vaska, ktorý bol blízky mafiánskej skupine čongrádyovcov.

Otázna je účasť Jankovskej na ďalších pojednávaniach. Jej obhajca síce hovorí, že chce vypovedať, no nevie jej účasť zaručiť. "Neviem predpovedať, kedy a ako sa jej stav môže zlepšiť," hovorí. Zo stredajšieho pojednávania sa vraj ospravedlnila pre "vážne odporúčanie ošetrujúceho psychiatra", aby nechodila.

Obhajoba má tiež znalecký posudok psychologičky Eleny Fortisovej, že účasť Jankovskej na podobných úkonoch by jej mohla spôsobiť trvalé zdravotné následky, dokonca by mohol byť ohrozený aj jej život. Podľa posudku má totiž samovražedné sklony.

V krátkosti z domova:

Sme rodina s krížikom po funuse: Do mestského zastupiteľstva v Žiline nekandiduje ani jeden nominant koaličnej strany Sme rodina. Jej kandidáti si pomýlili dátum a s kandidátskymi listami prišli na mestský úrad deň po ich uzávierke. Spojené komunálne a župné voľby pritom vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý je zároveň aj šéfom Sme rodina.

Do mestského zastupiteľstva v Žiline nekandiduje ani jeden nominant koaličnej strany Sme rodina. Jej kandidáti si pomýlili dátum a s kandidátskymi listami prišli na mestský úrad deň po ich uzávierke. Spojené komunálne a župné voľby pritom vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý je zároveň aj šéfom Sme rodina. Kombinácia klasickej a úradníckej vlády: Vláda by mala byť po odchode ministrov SaS kombináciou úradníckej a klasickej, vyhlásil líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Dodal, že odborníkov na uvoľnené pozície vo vláde už oslovili a aktuálne diskutujú o viacerých menách. Zároveň chce, aby boli vo vedení rezortov nielen odborníci z daného prostredia, ale aj schopní manažéri.

Vláda by mala byť po odchode ministrov SaS kombináciou úradníckej a klasickej, vyhlásil líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Dodal, že odborníkov na uvoľnené pozície vo vláde už oslovili a aktuálne diskutujú o viacerých menách. Zároveň chce, aby boli vo vedení rezortov nielen odborníci z daného prostredia, ale aj schopní manažéri. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 409 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 407 testov. V nemocniciach aktuálne leží 365 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Dieselové generátory majú palivo na desať dní. V Záporožskej elektrárni hrozí havária

Ruskí vojaci v areáli Záporožskej jadrovej elektrárne. (zdroj: SITA/AP)

Kyjev dlhodobo upozorňoval na riziká spojené s prítomnosťou ruských okupantov v najväčšej jadrovej elektrárni v Európe. Denník Financial Times podotýka, že ostreľovanie v okolí zariadenia pokračuje aj potom, ako elektráreň odpojili od širšej ukrajinskej elektrickej siete. Ak majú fungovať bezpečnostné systémy, sú úplne odkázané na energiu vyprodukovanú elektrárňou.

Hoci sú reaktory v Záporožskej elektrárni navrhnuté tak, aby vydržali aj náraz lietadla, boje v okolí zariadenia môžu ohroziť činnosť vodných chladiacich systémov. Zvyšuje to riziko, že sa jadro nukleárneho reaktora prehreje a potom roztaví.

"Táto situácia by nás mohla priviesť k jadrovej katastrofe," hovorí šéf Enerhoatomu Petro Kotin. Podotýka, že po odpojení elektrárne od siete poháňala chladiaci systém záložná turbína, ktorá by mala podľa odporúčaní fungovať len dve hodiny, ale napokon musela byť v prevádzke celý deň.

Ďalší záložný systém založený na dieselových generátoroch má palivo len na desať dní. Udržať čerpadlá v prevádzke je veľmi náročné, pretože potrebujú dvesto ton nafty denne. "Na to nemáme logistiku," dodal Kotin.

Inšpektori z MAAE vo svojej správe spomínajú podobné obavy. Ukrajina preto z bezpečnostných dôvodov zvažuje úplne odstaviť Záporožskú jadrovú elektráreň.

V krátkosti z Ukrajiny:

Dve ukrajinské protiofenzívy: Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč potvrdil ofenzívu ukrajinskej armády v dvoch smeroch a dodal, že dvojitou ofenzívou vyvíja armáda na ruské jednotky značný nátlak. Americké a britské tajné služby tiež naznačili, že ukrajinské jednotky v Chersonskej oblasti postupujú.

Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč potvrdil ofenzívu ukrajinskej armády v dvoch smeroch a dodal, že dvojitou ofenzívou vyvíja armáda na ruské jednotky značný nátlak. Americké a britské tajné služby tiež naznačili, že ukrajinské jednotky v Chersonskej oblasti postupujú. Optimizmus pri Charkove: Ukrajinská protiofenzíva v Charkovskom regióne údajne zaznamenáva určitý úspech. Informuje o tom reportér denníka Kyiv Independent Illia Ponomarenko, podľa ktorého sa v severovýchodnej oblasti Charkova sa deje „niečo neuveriteľné“.

Ukrajinská protiofenzíva v Charkovskom regióne údajne zaznamenáva určitý úspech. Informuje o tom reportér denníka Kyiv Independent Illia Ponomarenko, podľa ktorého sa v severovýchodnej oblasti Charkova sa deje „niečo neuveriteľné“. Cherson môže byť do zimy ukrajinský: Podľa bývalého šéfa francúzskej vojenskej misie pri OSN Dominiqua Trinquanda by Ukrajinci mohli znovu dobyť okupované územie na západ od rieky Dneper vrátane Chersonu ešte pred začiatkom zimy.

Podľa bývalého šéfa francúzskej vojenskej misie pri OSN Dominiqua Trinquanda by Ukrajinci mohli znovu dobyť okupované územie na západ od rieky Dneper vrátane Chersonu ešte pred začiatkom zimy. Ukrajina sa prihlásila k útokom na Krym: Ukrajinská armáda sa prihlásila k zodpovednosti za augustové ostreľovanie Krymu vrátane ruskej vojenskej leteckej základne Saky, uviedol náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj. Ukrajinské úrady doteraz o svojom zapojení mlčali.

Ukrajinská armáda sa prihlásila k zodpovednosti za augustové ostreľovanie Krymu vrátane ruskej vojenskej leteckej základne Saky, uviedol náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj. Ukrajinské úrady doteraz o svojom zapojení mlčali. Ruské ostreľovanie Charkova a Slavjanska: Kým v Charkovskej oblasti začali podľa pozorovateľov Ukrajinci protiofenzívu, samotné mesto Charkov pravidelne čelí ostreľovaniu z ruských pozícií. Ruské strely zničili infraštruktúru v Nemyšljanskom obvode. Ruské jednotky ostreľovali aj mesto Slavjansk.

Zo zahraničných webov:

Zoštátnenie elektrární? Len silácke reči Kollára, zruinovalo by rozpočet

Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR)

"Kašlem na všetky porušenia európskych pravidiel," povedal minulý víkend v televíznej relácii Na telo šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Táto veta naznačuje, kam sa bude uberať energetický trh v Európe v čase bezprecedentnej energetickej krízy.

Energetická kríza si podľa Kollára vyžaduje tvrdé zastropovanie cien elektriny. Predseda Sme rodina nevylúčil ani zoštátnenie Slovenských elektrární, v ktorých má štát len tretinový podiel.

Podľa analytikov je zoštátnenie elektrární v krátkom časovom horizonte úplne nereálne. "Navyše, nijako by to neprispelo k riešeniu energetickej krízy. Elektrina na európskych trhoch by v dôsledku tohto kroku určite nezlacnela," tvrdí analytik webu energie-portal.sk Radovan Potočár.

Na to, aby vláda dostala elektrinu zo Slovenských elektrární za politikmi určenú cenu do domácností, by štát podľa neho musel vlastniť celý dodávateľský reťazec alebo prekopať celý legislatívny rámec regulácie v sieťových odvetviach.

V krátkosti z ekonomiky:

NBS sprísnila pravidlá pre hypotéky: Vek dlžníkov s hypotékami sa aj v dôsledku rastúcich cien nehnuteľností posúva nahor. Niektorí budú splácať svoje úvery až do 75. roku veku. NBS sa obáva, že tento trend sa vymkne spod kontroly. Upravila preto ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu pre úvery zasahujúce do dôchodku. Cieľom je, aby ľudia neodchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami.

Vek dlžníkov s hypotékami sa aj v dôsledku rastúcich cien nehnuteľností posúva nahor. Niektorí budú splácať svoje úvery až do 75. roku veku. NBS sa obáva, že tento trend sa vymkne spod kontroly. Upravila preto ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu pre úvery zasahujúce do dôchodku. Cieľom je, aby ľudia neodchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami. Autobusové spojenie Bratislavy s Hainburgom: Bratislavu spojila s Rakúskom staronová autobusová linka. Linka sa teraz vracia ako verejná, autobusy začali premávať v nedeľu. Finančne ju podporí Bratislavský kraj aj spolková krajina Dolné Rakúsko. V novej desaťročnej zmluve s Arrivou, ktorá je novým dopravcom, si kraj linku do Hainburgu zahrnul v rámci opcie.

Bratislavu spojila s Rakúskom staronová autobusová linka. Linka sa teraz vracia ako verejná, autobusy začali premávať v nedeľu. Finančne ju podporí Bratislavský kraj aj spolková krajina Dolné Rakúsko. V novej desaťročnej zmluve s Arrivou, ktorá je novým dopravcom, si kraj linku do Hainburgu zahrnul v rámci opcie. Príjmy a výdavky Ruska: Príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív od začatia vojny na Ukrajine prekonali celkový objem nákladov Ruskej federácie na inváziu do susednej krajiny. Príjmy Ruska z predaja ropy, zemného plynu a uhlia dosiahli za šesť mesiacov od napadnutia Ukrajiny 158 miliárd eur, odhadované náklady Kremľa na vojnu na Ukrajine dosiahli za toto obdobie 100 miliárd eur.

Šialenstvo i krutá rana. Ako reagujú kluby z extraligy na rastúce ceny energií?

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. (zdroj: TASR)

Extraligové kluby dostávajú ďalšiu tvrdú ranu. Ledva prežili náročné dva roky počas pandémie, tentoraz čelia inej kríze. Energetickej.

Na chladenie ľadu je potrebné obrovské množstvo elektrickej energie. Jej cena v dôsledku vojny na Ukrajine stúpa do rekordných výšok.

Ako prvý na krízu zareagoval HC Košice. Zo Steel arény sa po extrémnom navýšení nájmu klub presťahoval do Crow arény. Zatiaľ iba v rámci tréningového režimu.

Ako vyzerá situácia v ostatných kluboch? O koľko sa im zvýšil nájom za haly? Budú schopní odohrať sezónu do konca? Aké riešenia a východiská z kritickej situácie navrhujú?

Na otázky Sportnetu odpovedali zástupcovia ôsmich klubov Tipos extraligy.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Červený hviezdny gigant Betelgeuze ešte nedávno nebol červený

Červený nadobor Betelgeuze. (zdroj: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella)

Najskôr začala nepochopiteľne blikať. Potom mala každú chvíľu vybuchnúť. A najnovšie sa zdá, že zvláštna hviezda Betelgeuze v súhvezdí Orión nie je tým, čím bývala.

Pred približne dvoma rokmi si astronómovia všimli, že tento nadobor začal pohasínať. No hviezda na konci svojho života sa mala skôr rozjasňovať, takže vedci začali špekulovať, či sa nemáme chystať na výbuch supernovy vzdialený len približne päťsto až šesťsto svetelných rokov, prípadne rovno na vznik čiernej diery.

Neskôr sa ukázalo, že výbuch bezprostredne skôr nehrozí a nastane niekedy o tisícky až státisíce rokov. Nový vedecký výskum však ukazuje, že na hviezde sa odohráva i čosi ďalšie.

Aj keď ju dnes považujeme za typického predstaviteľa červených nadobrov, ešte pred dvoma tisícročiami bola Betelgeuze žltá. Medzinárodný tím vedcov sa totiž pozrel na rôzne historické pramene a tie skombinoval s novými dátami.

V krátkosti z vedy a techniky:

Mapy Google šetria palivo: Mapy Google doteraz pri navigácii zobrazovali vodičom primárne tú najrýchlejšiu možnú trasu do zvoleného cieľa spolu s dvoma alternatívami. V novej verzii sa im zobrazí okrem najrýchlejšej aj tá najúspornejšia, teda pokiaľ bude pre trasu aj dostupná. Používateľom sa zobrazí približná úspora paliva a časový rozdiel medzi oboma trasami.

Mapy Google doteraz pri navigácii zobrazovali vodičom primárne tú najrýchlejšiu možnú trasu do zvoleného cieľa spolu s dvoma alternatívami. V novej verzii sa im zobrazí okrem najrýchlejšej aj tá najúspornejšia, teda pokiaľ bude pre trasu aj dostupná. Používateľom sa zobrazí približná úspora paliva a časový rozdiel medzi oboma trasami. Dobrý lacný smartfón od Samsungu: Hľadanie lacného smartfónu od známych značiek býva občas zradné, hlavne ak si ich základné modely postavíme vedľa cenovo podobných menej známych modelov. Teraz máme v rukách Galaxy A33 5G od Samsungu, model, ktorý si kúpite za menej ako štyri stovky. Patrí teda k tým lacnejším, no tvári sa prémiovo.

Hľadanie lacného smartfónu od známych značiek býva občas zradné, hlavne ak si ich základné modely postavíme vedľa cenovo podobných menej známych modelov. Teraz máme v rukách Galaxy A33 5G od Samsungu, model, ktorý si kúpite za menej ako štyri stovky. Patrí teda k tým lacnejším, no tvári sa prémiovo. Umelá inteligencia v zubnej kefke: Elektrická zubná kefka už roky nie je cenovo nedostupným doplnkom, môžete medzi nimi nájsť aj viacero modelov určených pre deti. Tie sú zaujímavé nielen zábavným dizajnom z obľúbených rozprávok, ale hlavne doplnkovými funkciami, ktoré by mali pomôcť deťom vybudovať správne návyky čistenia zubov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Vetrák. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Stojí menšinová vláda za pozíciu Igora Matoviča? Je toto zodpovedné vládnutie? Má vôbec OĽaNO plán, ako chce najbližšie mesiace riadiť Slovensko? A bude sa menšinová vláda spoliehať na poslancov okolo Tomáša Tarabu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Milanom Vetrákom, poslancom OĽaNO a predsedom ústavnoprávneho výboru.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Prečo Zem nespadne do Slnka a prečo snívame?

Prečo Zem nespadne do Slnka a prečo snívame? Teplá vlna: Ako sa darí queer filmu na Slovensku? Režisér Gregor Valentovič hovorí o predsudkoch

Ako sa darí queer filmu na Slovensku? Režisér Gregor Valentovič hovorí o predsudkoch Pravidelná dávka: Hodnota života spočíva v jeho časnosti a pominuteľnosti

Hodnota života spočíva v jeho časnosti a pominuteľnosti Zoom: Objavili paradajkovú chrípku. Nie je to chrípka, ani paradajky

Karikatúra

Vládny krčah. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Rustikálny hruškový koláč. (zdroj: Fotolia)

Hrušky sú pokladom našich sadov, ktorému nik neodolá. Upečte si jednoduchý a rýchly rustikálny hruškový koláč.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.