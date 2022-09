Vetrák z OĽaNO: Menšinová vláda je veľmi neštandardná, ideme do úplného neznáma

Poslanec hovorí o fungovaní menšinového parlamentu.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Nehovorím, že je nelegitímna požiadavka zo strany SaS, že by sme mali zvážiť, či Matovič neodstúpi. Keď sme sa však interne zhodli takmer jednomyseľne, že by mal zostať, myslím si, že sa tam mala snaha SaS skončiť.“ hovorí poslanec za OĽaNOMILAN VETRÁK.

Predseda ústavnoprávneho výboru približuje, ako bude vyzerať menšinový parlament a či nebude paralyzovaný, či stojí funkcia Matoviča za tento chaos a neistotu v časoch krízy a vojny. Vyjadruje sa aj k prípadnému hlasovaniu s nezaradenými poslancami, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke ĽSNS.

Stojí Igor Matovič ako minister financií za stratu parlamentnej väčšiny?

Nemyslím si, že otázka stojí takto. Určite stojí za to, aby sme ľuďom pomohli na jeseň a v zime prekonať krízu čo najľahšie. Stojí aj za to byť v menšinovej vláde, ak sa SaS rozhodla opustiť túto vládu, prestať byť zodpovednou stranou a nechať ľudí napospas. My to urobiť nechceme. Neuvažujeme o Matovičovi, ale tak, že musíme byť vo vláde, aby sme ľuďom pomohli, lebo sme im to sľúbili.

Milan Vetrák je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za OĽaNO, je aj predsedom ústavnoprávneho výboru,

do politiky vstúpil v roku 2014 ako komunálny poslanec mestskej časti Bratislava-Petržalka, v komunálnych voľbách 2018 bol znovuzvolený a zvolený za poslanca mesta Bratislava,

vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium ukončil na Právnickej fakulte v Trnave so špecializáciou na legislatívu, európske právo a aproximáciu práva.

Zostali by v nej, keby Igor Matovič odišiel.

Dávať ultimatívne požiadavky, aké dávala SaS počas celého leta, hoci vopred bola varovaná, aby tak nerobila, ani v západných demokraciách nie bežné. Myslíme si, že to bolo nenáležité.

V západných demokraciách je bežné rokovať a keď niekto nemá podporu, musí odísť. Tak sa teraz skončil napríklad aj Boris Johnson.