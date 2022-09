Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Jedinečné umenie, pri ktorom ľudí bavia aj uterákovými trikmi

Pozrite sa, kde na severe Slovenska sa môžete okúpať, saunovať a procedúrovať: Sauna rituals, waterfall, and caves: saunas as an experience

Saunový rituál v Bešeňovej. (zdroj: Bešeňová)

2. Vďaka YouTube videu spoznala Latinská Amerika kúsok Kysúc

Lepšiu reklamu pútnické miesto Živčáková ešte nemalo: Pilgrimage spot in Slovakia caught attention of believers in Latin America

3. Biela noc sa vracia a komiksový salón tiež

Prehľad podujatí v Bratislave na najbližšie dni: Top 10 events in Bratislava

4. Vzácne československé auto s prezývkou Arizona vydražili v USA

Na svete existujú len dve Aero Dynamik vozidlá: One of two Czechoslovak convertibles in the world auctioned off

Kamzíky v Tatrách. (zdroj: TASR/Oliver Ondráš)

5. Svetoznámemu dokumentaristovi sa vraj v Tatrách nesmierne páčilo

Nigel Marven tam nakrúcal film o slovenskej divočine: Famous British producer shoots movie about Slovak nature

6. Ušetriť na elektrine môže každý už dnes

Slovenská inovačná a energetická agentúra odporúča 50 tipov ako na to: 50 tips to reduce energy consumption and save money

7. Napriek hrozbe si našli cestičky ako ukryť a pomôcť židovským spoluobčanom

Ocenenie Spravodlivý medzi národmi získalo tento rok 12 Slovákov: Twelve more Slovaks awarded Righteous Among the Nations

8. V Moravanoch ponúkajú bzučiacu operu aj vzduch s vôňou medu

Na východe otvorili včelárske múzeum: Bees as therapy in eastern Slovakia

9. Ako voliť a koho môžu cudzinci voliť v Bratislave a Bratislavskom kraji?

V komunálnych a VÚC voľbách môžu tiež voliť cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku: Resident foreigners can vote in forthcoming municipal and regional elections

10. Óda na Gagarina zmenila pohľad komunistov na jazz

Komunistickí ideológovia považovali jazz dlho za škodlivý: Secret police and the fight for freedom: The story of Slovak jazz

