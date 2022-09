Ranný brífing: SaS sa pohrá s koalíciou, Rusov na úteku Ukrajinci takmer ľutovali

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Menšinovej trojkoalícii sa zrejme nepodarí na prvý pokus otvoriť septembrovú schôdzu, v parlamente jej chýbajú traja až šiesti poslanci. SaS jej chce po odchode dokázať, že bez nej to nepôjde. Schôdzu parlamentu najskôr nepomôžu otvoriť.

Odchádzali náhle a bez pomoci velenia, opisujú obyvatelia oslobodenej dediny útek Rusov. Po úspešnej protiofenzíve sú Ukrajinci opatrní, no optimistickí.

Som stopercentne presvedčený, že som nič neurobil, povedal bývalý český premiér Andrej Babiš pred súdom vo svojej obhajobe v kauze Čapí hnízdo. O čom kauza je, ako v nej bývalý český premiér figuruje, aký vplyv bude mať proces na možnú Babišovu kandidatúru na prezidenta a čo toto pojednávanie znamená pre Česko ako také? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

SaS ukáže koalícii, že bez nich to nepôjde. Schôdzu parlamentu najskôr nepomôžu otvoriť

Vládna trojkoalícia môže mať problém s otvorením prvej schôdze parlamentu v oslabenom zložení bez SaS. Jej 70 poslancov nie je dosť na to, aby parlament mohol začať rokovať bez pomoci hlasov opozície alebo nezaradených poslancov. Potrebných je totiž aspoň 76 prítomných poslancov.

Teraz už opozičná SaS avizuje, že najskôr koalícii nepomôže, aj keď predseda Richard Sulík avizoval opak. Strana si chce podľa šéfky klubu poslancov Anny Zemanovej najskôr otestovať, ktorí poslanci chcú vláde pomáhať.

„Otvorenie schôdze nebude pre koalíciu také jednoduché, ako to bývalo,“ tvrdí. Trvalé blokovanie parlamentu v septembri však nehrozí. Záujem na otvorení schôdze SaS má, podobne aj opozícia.

Ide však o signál pre premiéra Eduarda Hegera a jeho vládu, že jej návrhy budú prechádzať až po náročných diskusiách a ústupkoch v prospech SaS.

„Ide až o úmorné politické vyjednávanie,“ tvrdí niekdajší predseda parlamentu Pavol Hrušovský. Hegerovi sťažuje situáciu aj to, že je závislý od šéfa strany Igora Matoviča.

Okrem Hegera leto prespala aj SaS: Nový formát fungovania však nebude výzvou len pre koaličné torzo, ale aj pre SaS. Partnerov v opozícii si nevyberáte, tých vám tam poslali voliči, ale aj tak bude komunikačne problematické odrážať obvinenia, že Richard Sulík si zvolil spolok s Hlasom, Smerom, Republikou a ĽSNS, píše Peter Tkačenko.

Matovičova absencia sebareflexie: Traja budúci (azda) ministri, ktorých s predstihom „dekonšpiroval" Matovič, mali vydržať so svojou medializáciou do schôdze parlamentu. Na nej totiž ešte môže teoreticky „operácia Matovič" vybuchnúť hneď z výkopu. Kto počúval Sulíkovho poslaneckého náhradníka, ktorý sa práve lúči, nestavil by na dožitie menšinovej vlády ani prevoditeľný rubeľ, píše Peter Schutz.

Ficovo referendum prezidentka vypíše. Aj tak ju obviňujú zo "zmarenia"

Na Slovensku sa určite po siedmich rokoch bude konať referendum. Prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla o vypísaní referenda opozičných strán na čele so Smerom.

V referende sa chcú pýtať ľudí, či by mala vláda bezodkladne podať demisiu a či sú za to, aby Ústava obsahovala možnosť skrátiť volebné obdobie rozhodnutím parlamentu alebo ľudovým hlasovaním.

Smer v auguste priniesol prezidentke 406-tisíc podpisov ľudí za vyhlásenie referenda, platných ich bolo po kontrole kanceláriou prezidentky viac ako 380-tisíc.

Experti na ústavné právo pritom dopredu upozorňovali, že prinajmenšom jedna z dvoch otázok je v rozpore s minuloročným výrokom Ústavného súdu. Prezidentka sa preto opäť obráti na Ústavný súd, no iba s jednou otázkou, o ktorej ústavnosti má aj ona pochybnosti.

Čo to v praxi znamená? Prečo je jedna z otázok problematická? Ako bude vyzerať referendum a kedy je možné ho vyhlásiť? Denník SME k téme pripravil otázky a odpovede.

Prezidentka sa radšej mohla ohradiť: Ak už na konci zaujala prezidentka politické stanovisko, tak sa namiesto floskuly o úcte k občanom mohla medzi riadkami ohradiť proti tomuto „projektu“ Smerohlasu. Aj navzdory skutočnosti, že politicky najlegitímnejší, najprirodzenejší a najelegantnejší exit z Matovičovho cirkusu sú predčasné voľby, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Tajnosti okolo nominácie Karasa: Chcel zmierniť tresty za korupciu, ponechať paragraf 363 a kritizoval aj chystané zmeny v trestných kódexoch. Hneď, ako na verejnosť preniklo meno nominanta koalície na ministra spravodlivosti Viliama Karasa, objavili sa pochybnosti, či bude pokračovať v protikorupčných reformách.

Záhada hniezda záchrany na Kramároch: Hniezdo záchrany v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch nie je otvorené ani po vyše štyroch mesiacoch, odkedy v ňom v druhej polovici apríla našli mŕtve dieťa. Detská nemocnica tvrdí, že je zatvorené pre prebiehajúce vyšetrovanie prípadu. Polícia oponuje, že to nie je pravda a hniezdo môže byť otvorené.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 49 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 208 testov. V nemocniciach aktuálne leží 362 pacientov, pribudlo aj deväť obetí ochorenia Covid-19.

Hniezdo záchrany v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch nie je otvorené ani po vyše štyroch mesiacoch, odkedy v ňom v druhej polovici apríla našli mŕtve dieťa. Detská nemocnica tvrdí, že je zatvorené pre prebiehajúce vyšetrovanie prípadu. Polícia oponuje, že to nie je pravda a hniezdo môže byť otvorené. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 49 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 208 testov. V nemocniciach aktuálne leží 362 pacientov, pribudlo aj deväť obetí ochorenia Covid-19.

Rusov pri úteku takmer ľutovali. Ľudia opisujú oslobodenie dediny na východe Ukrajiny

V Zaliznyčnom, malej poľnohospodárskej dedine vzdialenej 37 kilometrov východne od Charkova, vychádzajú miestni obyvatelia na ulicu a nahlas sa zamýšľajú, či sa okupácia naozaj skončila.

"Len Boh vie, či sa vrátia," hovorí 75-ročná Tamara Kozinská, ktorej manžela zabil mínometný granát krátko po príchode Rusov. "Zobrali nám bicykle. Dvaja z nich mierili na môjho bývalého manžela zbraňami, kým im neodovzdal kľúče od auta," dodáva Olena Matvienková o úteku ruských vojakov.

Vojenskí experti však varujú, že najnovší úspech v žiadnom prípade neznamená koniec bojov. Ruskí vojaci stále držia približne pätinu územia Ukrajiny a cez víkend pokračovali v ostreľovaní viacerých regiónov.

Nič zároveň nezaručuje, že Ukrajina dokáže udržať dobyté oblasti v bezpečí. "Protiofenzíva síce oslobodí územie, ale potom ho musíte kontrolovať a byť pripravení ho brániť," upozornil ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v rozhovore pre britský denník Financial Times.

Keď však ukrajinskí vojaci v nedeľu pokračovali v presune hlbšie na územie donedávna pod kontrolou Ruska, viacerí z nich si dopriali nádej považovať oslobodenie dedín za bod obratu vo vojne.

Ruské koleso sa zasekáva: Rusko je impérium jedinej veci. Snahy škodiť a ublížiť iným a do tohto úsilia investuje všetky zvyšky svojich síl, ľudského potenciálu, umu a peňazí. Večná škoda. Takto nebudú mať ani len ten kolotoč, píše Soňa Jánošová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusov vytlačili za hranice: Ukrajinci v Charkovskej oblasti dosiahli hranice s Ruskom, priznal šéf okupačnej správy Vitalij Gančev. Ukrajinci majú podľa jeho slov pri protiofenzíve až osemkrát väčšiu prevahu nad ruskými a proruskými jednotkami. Ukrajinský generálny štáb informoval o oslobodení 20 dedín po celom fronte a poznamenal, že ruskí vojaci urýchlene opúšťajú svoje pozície.

Úspechy sú morálnou vzpruhou: S postupujúcou ukrajinskou armádou na charkovskom a doneckom okruhu majú obyvatelia mesta dnes viac dôvodov na radosť než na strach. Tiché oslavy sa dajú cítiť, vojenské úspechy sú morálnou vzpruhou. Dobrá nálada je v Kyjeve badateľná a napriek daždivému počasiu a sirénam je protiofenzíva témou dňa.

Ako vyzerá život na západe Ukrajiny: Už je to viac ako pol roka, čo sa vojna na Ukrajine aktuálnou ruskou inváziou posunula do ďalšej fázy. Po niekoľkých mesiacoch šoku, keď ľudia nevedeli myslieť na nič iné, začína prevládať presvedčenie, že ich životy musia pokračovať aj v nových podmienkach.

Ruské útoky vypli vodu a elektrinu: Charkovská oblasť je v dôsledku ostreľovania opäť bez dodávok elektrickej energie a vody. Primátor Charkova Ihor Terechov ostreľovanie mesta - vrátane jeho centra - označil za masívne.

S postupujúcou ukrajinskou armádou na charkovskom a doneckom okruhu majú obyvatelia mesta dnes viac dôvodov na radosť než na strach. Tiché oslavy sa dajú cítiť, vojenské úspechy sú morálnou vzpruhou. Dobrá nálada je v Kyjeve badateľná a napriek daždivému počasiu a sirénam je protiofenzíva témou dňa. Ako vyzerá život na západe Ukrajiny: Už je to viac ako pol roka, čo sa vojna na Ukrajine aktuálnou ruskou inváziou posunula do ďalšej fázy. Po niekoľkých mesiacoch šoku, keď ľudia nevedeli myslieť na nič iné, začína prevládať presvedčenie, že ich životy musia pokračovať aj v nových podmienkach.

Už je to viac ako pol roka, čo sa vojna na Ukrajine aktuálnou ruskou inváziou posunula do ďalšej fázy. Po niekoľkých mesiacoch šoku, keď ľudia nevedeli myslieť na nič iné, začína prevládať presvedčenie, že ich životy musia pokračovať aj v nových podmienkach. Ruské útoky vypli vodu a elektrinu: Charkovská oblasť je v dôsledku ostreľovania opäť bez dodávok elektrickej energie a vody. Primátor Charkova Ihor Terechov ostreľovanie mesta - vrátane jeho centra - označil za masívne.

Zo zahraničných webov:

Jeseň sa blíži. Vodiči si za nové pneumatiky výrazne priplatia

Blížia sa zimné mesiace a už dnes je jasné, že kúpa nových zimných pneumatík sa majiteľom áut oproti minulosti o niečo predraží.

„Situácia na trhu je natoľko turbulentná, že cenu našich produktov sme museli počas tohto roka v reakcii na extrémny nárast cien energií a surovín už niekoľkokrát upravovať,“ uvádza pre INDEX obchodný riaditeľ spoločnosti Goodyear Slovakia Michal Švarc.

Naposledy podľa neho zdražovali na začiatku septembra v jednotkách percent v závislosti od konkrétneho typu pneumatík.

Rovnako ako Goodyear reagujú aj ďalší výrobcovia. Vyššia cena pritom nemusí byť jediným problémom, keď sa rozhodnete kúpiť nové pneumatiky.

V krátkosti z ekonomiky:

Enormné zdražovanie energií v školách: Školy varujú pred enormným zdražovaním energií. Riaditelia by neradi prešli na dištančnú výučbu, problémy tak postihli aj mnoho rodičov školákov. Škody spôsobené energokrízou budú musieť školy sanovať na úkor svojho rozvoja.

Zabezpečené dodávky plynu: Slovensko má zabezpečené dodávky plynu v dostatočnom objeme, uviedol šéf SPP Richard Prokypčák. Sme pripravení zvládnuť situáciu aj v prípade, že by ruská spoločnosť Gazprom úplne prerušila dodávky.

Hotelierom pribúda hostí: Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roka 609-tisíc hostí. Medziročne dosiahla návštevnosť počas prvého prázdninového mesiaca rast o 4,1 percenta, ale v porovnaní s predcovidovým obdobím - júl 2019, stále chýbalo v ubytovacích zariadeniach stotisíc hostí.

Slovensko má zabezpečené dodávky plynu v dostatočnom objeme, uviedol šéf SPP Richard Prokypčák. Sme pripravení zvládnuť situáciu aj v prípade, že by ruská spoločnosť Gazprom úplne prerušila dodávky. Hotelierom pribúda hostí: Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roka 609-tisíc hostí. Medziročne dosiahla návštevnosť počas prvého prázdninového mesiaca rast o 4,1 percenta, ale v porovnaní s predcovidovým obdobím - júl 2019, stále chýbalo v ubytovacích zariadeniach stotisíc hostí.

Túžil byť aspoň v top 15, no je svetová jednotka. Alcaraz prekonal vlastné očakávania

"V roku 2022 sa chcem dostať do prvej svetovej pätnástky a možno by som chcel zabojovať aj o Turnaj majstrov. To bude super náročný cieľ, ale určite nie nereálny," hovoril pre španielsky Punto de Break v januári tohto roka Carlos Alcaraz.

Boli to odvážne ciele na v tej dobe iba 18-ročného tenistu. Vtedy bol 32. hráčom sveta. Veľmi rýchlo pochopil, že sa môže pozerať aj oveľa vyššie. Iba málokto pochyboval, že z neho bude tenisová hviezda a bude bojovať o grandslamové tituly či post svetovej jednotky. Raz. Možno o rok či o dva.

Reálne to však prišlo oveľa skôr. Už v septembri, deväť mesiacov po tom, čo Carlos Alcaraz vyhlásil, že sa túži kvalifikovať na Turnaj majstrov, dosiahol absolútny tenisový Olymp.

Dobyl slávne US Open a stáva sa najmladšou svetovou tenisovou jednotkou v histórii. Vo finále zdolal Nóra Caspera Ruuda po setoch 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3. Stále má iba devätnásť rokov.

Ďalšie športové správy ⚽️

Na Škodu Octaviu so silným motorom sa oplatilo čakať

Dávať na obdiv Octaviu? A je to aspoň verzia RS? Nie, nie je. No ľudia sa za ňou aj tak otáčajú. Začnime hneď uštipačným klasickým diskusným klišé na adresu českého bestselleru: Octavia sa predsa nekupuje, ale fasuje.

Niečo na ňom je, keďže mnohí sa s touto Škodou nižšej strednej triedy prvýkrát stretávajú ako so služobným autom. Komu by sa praktický liftback tak zapáčil, že by si ho kúpil aj do rodiny, poradíme mu jednu zaujímavú verziu.

Zoznámte sa, Octavia Sportline s druhým najsilnejším benzínovým motorom v ponuke, automatickou dvojspojkovou prevodovkou a pohonom všetkých kolies. Pred dvoma rokmi sme novú Octaviu začali spoznávať v diétnejšej forme, najprv so základným naftovým, a potom aj s benzínovým motorom.

Odvtedy sa ponuka rozšírila, pribudla napríklad oplastovaná verzia Scout či ostrá RS. Novodobá Octavia popritom oslávila 25. narodeniny, ale len tak decentne, bez torty. Výrobu totiž stále brzdí čipová kríza a na autá sa čaká aj rok. Aby čakanie stálo zato, ponúka sa možnosť Octaviu si pekne vyšperkovať a odlíšiť sa od nudných 'služobákov'.

V krátkosti ďalšie auto novinky:

X-Trail chce zabodovať hybridmi: X-Trail je jeden z najdôležitejších modelov pre automobilku Nissan, od roku 2000 sa ho totiž predalo už takmer milión kusov. Novinka sa preto bude musieť skutočne snažiť, ak chce úspechy predchodcov zopakovať. Hoci je stále pomerne nenápadným autom, oproti predchodcovi vyzerá neporovnateľne štýlovejšie.

CX-60 má výkonu dosť: Spomínate si na školské časy, keď ste pred celou triedou museli prezentovať projekt? Kto sa odvážil ísť prvý, mal jednu veľkú výhodu. Nemali ho s kým porovnávať, zato ten posledný to mal vždy najťažšie. Takýmto posledným žiakom s projektom plug-in hybridu je dnes Mazda. Prvýkrát s ním prichádza až teraz, v novom modeli CX-60.

Odsúdený na úspech: Všade, kam sme s ním prišli, stačilo narátať do desať a okolo stálo hneď niekoľko zvedavcov. Či to bol dedko, teta, či otec, tak všetkým sa dnes už ikonický mikrobus vryl do pamäti. Volkswagen túto nostalgiu pochopil a prichádza s elektrickým mikrobusom aj dodávkou ID.Buzz.

Spomínate si na školské časy, keď ste pred celou triedou museli prezentovať projekt? Kto sa odvážil ísť prvý, mal jednu veľkú výhodu. Nemali ho s kým porovnávať, zato ten posledný to mal vždy najťažšie. Takýmto posledným žiakom s projektom plug-in hybridu je dnes Mazda. Prvýkrát s ním prichádza až teraz, v novom modeli CX-60. Odsúdený na úspech: Všade, kam sme s ním prišli, stačilo narátať do desať a okolo stálo hneď niekoľko zvedavcov. Či to bol dedko, teta, či otec, tak všetkým sa dnes už ikonický mikrobus vryl do pamäti. Volkswagen túto nostalgiu pochopil a prichádza s elektrickým mikrobusom aj dodávkou ID.Buzz.

Rozhovory ZKH

Prečo ešte stále vyšetrovatelia nemajú k dispozícii nahrávky z ich odpočúvania? Aké majú možnosti, aby sa k nahrávke dostali? Deje sa toto všetko s požehnaním Maroša Žilinku? A čo hovorí Kubina na nového kandidáta na ministra spravodlivosti Viliama Karasa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom obvinených vyšetrovateľov Petrom Kubinom.

Podcasty SME

SND - Sme Národné: Kedysi stačilo, aby sa balerína len postavila na špičky, a publikum šalelo

Karikatúra

Recept dňa

Teplé ľahké jedlo, ktoré poslúži aj ako príloha? Vyskúšajte papriky plnené čiernou šošovicou.

Voľný čas

