Prečo Kočnera oslobodili v kauze motáky? K pokusu o vybavenie svedka reálne nedošlo, tvrdí súd

Prokuratúra sa snažila dosiahnuť zvýšenie Kočnerovho trestu z 19 na 22 rokov.

BRATISLAVA. Spoza mreží sa Marian Kočner snažil vybaviť si svedectvo vo svoj prospech, no prišli mu na to. Na odsúdenie to nestačí, hovorí teraz súd. Muselo by to vraj zájsť ďalej.

Mafiánsky podnikateľ Kočner sa v utorok definitívne zbavil kauzy motáky, ktorá sa s ním ťahala takmer tri roky. Hrozilo mu, že mu pre ňu predĺžia 19-ročný trest, ktorý si aktuálne odpykáva pre inú kauzu. Krajský súd Bratislava ho však spod obžaloby definitívne oslobodil.

Paradoxné je, že súd vôbec nemal pochybnosti o tom, že Kočner motáky z väzenia posielal. Posielal ich cez svojho advokáta Andreja Šabíka, pričom z vyše dvadsiatky lístočkov sa zachovali štyri. Na súde poslúžili ako dôkaz.