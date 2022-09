Jesenné voľby by si mohli ukoristiť úradujúci primátori a župani (analýza)

Voľbám chýba mobilizačná téma.

BRATISLAVA. Rudolf Kusý by mal byť najväčším súperom bratislavského primátora Matúša Valla v jesenných voľbách, no s ohlásením kandidatúry čakal do poslednej možnej chvíle.

„Pravda je, že som nikdy nemal ambíciu kandidovať za primátora hlavného mesta. Keby to bolo inak, začnem kampaň najneskôr v januári,“ hovoril Kusý, keď na konci augusta ohlasoval kandidatúru.

Názor vraj zmenil iba preto, že nikto iný sa Vallovi nepostavil.

Na kampaň tak bude mať teraz len dva mesiace. Na porovnanie, keď sa o funkciu uchádzal pred štyrmi rokmi Vallo, s kampaňou začal už vo februári, deväť mesiacov pred voľbami.

Kusého výhoda je aspoň v tom, že ho ako viacnásobného starostu Nového Mesta a neúspešného kandidáta na župana (v roku 2017 skončil druhý), veľká časť Bratislavčanov už pozná.

To neplatí pre kandidáta OĽaNO Martina Mlyneka, ktorý pôsobí ako prednosta úradu v Starom Meste. Keď v pondelok oficiálne ohlasoval svoju kandidatúru na primátorský post v Bratislave, mal na novovytvorenom facebookovom profile len osem priaznivcov a namiesto webu odkazoval na svoj profil na Wikipedii.

Úradujúci primátori, starostovia a župani budú mať na jeseň výhodu nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Súhrou viacerých okolností by v komunálnych a VÚC voľbách mohli byť úspešní.

„Vyzerá to tak, že veľká väčšina primátorov, starostov a županov funkciu obháji,“ hovorí šéf agentúry AKO Václav Hřích.

Chýba téma