Dzurinda sa zhováral s Druckerom aj s Majerským. Aké má možnosti pre svoj projekt?

Mikloš mu drží palce, návrat neplánuje.

BRATISLAVA. Bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda roky sám udržiava pri živote tému svojho návratu do politiky. Pri otázkach si rád nechával možnosti otvorené odpoveďou: "Rozmýšľam."

O návrate nielen jeho, ale politického tandemu SDKÚ Dzurinda - Mikloš z reformných rokov, sa intenzívnejšie opäť začalo špekulovať začiatkom roka 2022.

"Chcel by som prispieť k tomu, aby sa na Slovensku veci pohli k lepšiemu," povedal Dzurinda neurčito vo februári v TA3. Stačilo to však na to, aby pribúdali reakcie jeho bývalých spolupracovníkov aj súčasných politikov.

O svojom novom "projekte", ako ho on sám nazýva, sa 67-ročný Dzurinda, osem rokov po opustení SDKÚ, prvýkrát konkrétnejšie rozrozprával v aktuálnom rozhovore pre SME.

"V tejto chvíli sa mi zdá, že ako základ nového projektu by malo vzniknúť niečo nové. Ak chcete aj politická strana, ktorej líder by mal v rukách nejaké žetóny, aby vedel rozvíjať širšiu spoluprácu," povedal Dzurinda. "Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu."

Bývalý dvojnásobný premiér pomenúva zlyhania - Slovensko sa podľa neho "prepadáva", hrnie sa "kamsi zle" a "mozgy odchádzajú do zahraničia".

To, čo najčastejšie nazýva "projektom", ktorého podobu ešte opísať nevie, však napokon nemôže byť nič iné ako politická strana alebo koalícia strán, ak chce mať reálny dosah na riešenie vymenovaných problémov - vraví politológ z Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš.

"Ak chce ovplyvňovať spôsob, akým sa vládne na Slovensku, jediná cesta je zúčastniť sa na parlamentných voľbách. A zákony poznajú dva spôsoby, ako to urobiť - cez politickú stranu alebo koalíciu," dodáva.

Denník SME oslovil niekdajších Dzurindových spolupracovníkov, politické strany, ktoré s ním komunikovali aj politológov a zostavil možné základné scenáre Dzurindovho "projektu".

Bude to SDK 2?

Politická strana nestačí, treba premýšľať v širších kontextoch, vraví Dzurinda.

Také vyjadrenie hovorí za scenár, že sa bývalý dvojnásobný premiér zamýšľal nad spojením prodemokratických politických strán. Skúsenosť z minulosti má. V júli 1997 päť opozičných strán - KDH, DÚ, SDSS, DS a SZS - vytvorilo volebnú Slovenskú demokratickú koalíciu, ktorej cieľom bolo poraziť Vladimíra Mečiara a jeho HZDS vo voľbách.