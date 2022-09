Dobré ráno: Koalícia zabudla, že SaS je už v opozícii

Ako pokračuje slovenský politický bizár.

Strana SaS v stredu nepodporila otvorenie parlamentnej schôdze, takže koalícia nemala dosť poslancov na riadne fungovanie.

Nasledovali výčitky, obvinenia z obštrukcie, minister obrany Naď dokonca rozprával o drzosti a trápnosti. Akoby trojkoalícia zabudla, že SaS je už v opozícii, takže im to Sulíkovci pripomenuli tým, že pracujú na návrhu na odvolanie Igora Matoviča. Na čo zase opozičný Hlas povedal, že za to nezahlasuje, alebo len vtedy, ak sa SaS následne nevráti do vlády.

Ak ste mali náhodou pocit, že tento slovenský politický bizár rozpadom štvorkoalície skončil, mýlili ste sa.

Tomáš Prokopčák sa o ňom rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Školy sa zatvárať nebudú, takzvané uhoľné prázdniny sa zatiaľ neplánujú. Premiér však od škôl chce, aby mu poskytli presné informácie, aké majú ročné spotreby energie. Vysokým školám zase odkázal, že nemajú prepadať panike a opatrenia sa pripravia, keď bude vidieť, ako sa vyvinula diskusia v európskom priestore.

Ústavný súd už dostal podnet od prezidentky, aby sa zoberal takzvanou prvou referendovou otázkou o demisii vlády. Teraz má 60 dní na to, aby rozhodol. Od rozhodnutia Ústavného súdu bude závisieť, či bude mať referendum jednu alebo dve otázky.

Vláda pripravuje zákony, ktoré môžu zastropovať ceny elektriny, plynu a tepla. Naznačuje to ministerstvo práce, ktoré hovorí najmä o domácnostiach, školách, nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb.

Britské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusi na Ukrajine zrejme po prvý raz použili iránske zbrane. Má ísť o samovražedné drony typu Šáhid 136. Briti tiež hovoria, že Rusi získavajú čoraz viac zbraní z Iránu či zo Severnej Kórey.

Rusko zaplatilo najmenej tristo miliónov dolárov politikom a stranám na celom svete, aby ovplyvňovalo dianie v iných štátoch. Tvrdia to odtajnené časti správy, ktorú americké tajné služby pripravili pre Bidenovu prezidentskú administratívu.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je podcast Pravidelná dávka. Spustili totiž svoje zvedochtivé čítanie a herec činohry SND Alexander Bárta v ňom číta knihu O zmysle ľudského života biochemika Ladislava Kováča. Ak vás tiež zaujíma, v čom spočíva hodnota ľudského života, v jeho krátkodobosti aj pominuteľnosti, odporúčam.

