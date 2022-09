Prezidentka: Ak chce vláda podporu poslancov SaS, slovník Igora Matoviča je fúkanie opačným smerom (rozhovor)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Ak táto vláda chce ešte vládnuť, je dôležité, aby urobila všetko pre to, aby nám vyslala signál možnej dohody a spolupráce s niekým z demokratického spektra v parlamente. To je jediný kľúč k tomu, aby vládnuť reálne mohla,“ hovorí prezidentka ZUZANA ČAPUTOVÁ.

Vláda je v menšine. Má troch nových ministrov a pred sebou energetickú krízu aj schvaľovanie rozpočtu. Parlament na prvý raz nedokázal otvoriť schôdzu, lebo koalícia nebola schopná zabezpečiť 76 hlasov. Presúva sa tak na ďalší týždeň. Zatiaľ sa tvári, že menšinové vládnutie zvládne.

Zuzana Čaputová od 15. júna 2019 je prezidentkou Slovenskej republiky,

predtým bola podpredsedníčkou strany Progresívne Slovensko, funkcie sa vzdala po postupe do druhého kola prezidentských volieb,

v minulosti dlhoročne spolupracovala s občianskym združením Via Iuris, ako právnička iniciatívy Skládka nepatrí do mesta usilujúcej sa o uzavretie pezinskej skládky dostala Goldmanovu environmentálnu cenu,

vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

V júni ste hovorili, že situácia si vyžaduje rekonštrukciu vlády. Predstavovali ste si ju tak, že odídu najúspešnejší ministri?

Hovorila som, že situácia na Slovensku si vyžaduje reštart. Vzápätí na to prišlo oznámenie ministrov za SaS, ultimátum a všetky udalosti, ktoré nasledovali.

Mám pocit, že sa potvrdzuje, že júnové hlasovanie o balíčku a spolupráca s rôznymi poslancami z iného hodnotového spektra boli poslednou kvapkou toho, že vláda mala problém fungovať. Veľmi silno si to vyžadovalo zmenu prístupu.

Dostali sme sa do bodu, že máme menšinovú vládu so spornou podporou v parlamente, pričom sme v zložitej situácii, keď sa ohliadneme dopredu aj dozadu.

Dúfajme, že odteraz to bude už len lepšie. Kombinácia kríz, ktorým čelíme, je však vážnym problémom. O to väčšiu stabilitu by sme potrebovali a nemáme ju, a to je veľký problém.

Skôr to vyzerá, že nás čaká veľmi ťažký krok. Zdalo by sa, že táto vláda je pokojná, že sa nezaoberá menšinovou podporou a že premiér bol prekvapený, že sa schôdza neotvorila. Miestami ako keby tu neplatili základné pravidlá politiky. Napríklad pragmatický prístup, že si pôjdu sadnúť a rokovať. Vyzerá to, že stále sedí vaša nedávna veta, že takto sa vládnuť nemá a nedá.