Dzurinda: Nechápem, ako môže niekoho urážať, keď na neho opozícia pľuje

Potrebujeme nový projekt, hovorí expremiér.

Eduard Heger (OĽaNO) predstavil nových ministrov menšinovej vlády. Tento týždeň si nový kabinet vyskúšal či vôbec bez SaS dokáže otvoriť schôdzu parlamentu. Slovensko je zároveň jedným z posledných štátov Európskej únie, ktorý zatiaľ neprijal žiadne kompenzácie pri energetickej kríze.

Expremiér MIKULÁŠ DZURINDA v rozhovore opisuje, ako sa dalo predísť odchodu SaS z vlády a vysvetľuje, prečo by sa vrátil späť do politiky.

Čo by ste Eduardovi Hegerovi poradili, aby robil cez leto inak?

Nevidím nič zásadné, čo by sa bolo dalo urobiť. Všímam si nervozitu, tlaky médií a to, že nemal pripravených ministrov a ani ich náhradu. Dva mesiace čakal. Veľmi som nezdieľal tieto názory a pocity.

Ťažké je pozývať do vlády niekoho, ak stolička, na ktorej by mal sedieť, ešte nie je prázdna. Myslím si, že v lete nemal veľa možností manévrovať. Až teraz prichádza jeho čas.

Čo by ste mu poradili, aby robil teraz?

Aby bojoval.

S kým?

So všetkými relevantnými spoluhráčmi a protihráčmi. Poradil by som mu, aby hľadal východisko z tejto ťažkej situácie a aby hľadal spojenectvá a pokúšal sa presadiť kľúčové veci. Aj keď jedným dychom dodávam, že si veľmi dobre uvedomujem, aké komplikované to je. Ale nominálne to nevyzerá tak zúfalo, ako by sa človek nazdával. 70 poslancov zo 75 alebo 76. Veď to nie je taká katastrofa.

Otázkou je, či by sa potom spojil s fašistami?