Americký filozof na Slovensku: Vytvoril som u vás to najlepšie zo svojej práce

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Na javisku žiarila, v súkromí sa trápila. V Bratislave vyrastala maďarská Maria Callas

Erzsébet Házy mala podobný život ako jej americká kolegyňa, no celosvetovú slávu kvôli komunizmu nikdy nedosiahla: The bittersweet story of Hungary's Maria Callas began in Bratislava

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Starý dom v Jelšave má prilákať milovníkov príbehov o duchoch

Návštevníci v ňom budú môcť stráviť aj noc: A night in a glass cell. Mansion in central Slovakia came up with unusual experience

3. Stručný sprievodca Bratislavou pre LGBTI+

Za socializmu mali bratislavskí homosexuáli svoje tajné miesta - napríklad "ružový trojuholník". Dnes má komunita v Bratislave svoje kluby aj vlastnú kultúru: Shining bright in rainbow colours

4. Meno nového britského kráľa vyvolalo na Slovensku otázky

Prince Charles navštívil Slovensko dvakrát: Slovaks face dilemma over the new British king's name

Charles vraj nie je Karol. (zdroj: TASR/AP)

5. Štát by sa mal viac starať o vlastných ako o Ukrajincov, hovoria Slováci

Väčšina Slovákov považuje utečencov za problém: Slovaks' scepticism towards Ukrainian refugees is rising, survey finds

6. Terasy pri Eurovei sú ilegálne, odstránia ich

Investor plánuje vybudovať nové: Illegal Eurovea terrace restaurants to be demolished

7. Trnava skrášlila mestské opevnenie. Pridala stredovekú zbraň

Nová atrakcia nie je úplne funkčná: Large medieval catapult stands in Trnava

8. Hľadá sa verejný ochranca práv. Poznámka: už viac ako pol roka

Neschopnosť zvoliť nástupcu Márie Patakyovej naznačuje, aký postoj majú politici k tejto funkcii: People's rights under threat as Slovak parliament fails to elect ombudsman

Mária Patakyová. (zdroj: Marko Erd)

9. Anička sa našla

Najznámejší slovenský dravec sa najprv volal Arnold: Famous Tatra eagle Anička found

10. Americký filozof napísal na Slovensku knihu. Urobil som tu to najlepšie z mojej doterajšej práce, hovorí

O význame filozofie, Hegelovi a slovenskej filozofii rozpráva Jon Stewart: An American Philosopher in Slovakia: I have done my best work here

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.